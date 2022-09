Olivia Newton-John wäre am 26. September 74 Jahre alt geworden. Anlässlich ihres Geburtstages postete John Travolta ihr zu Ehren einen Gruß.

Am 26. September wäre die verstorbene Schauspielerin Olivia Newton-John 74 Jahre alt geworden. Ihr einstiger "Grease"-Kollege und enger Freund, Hollywood-Star John Travolta (68), nutzte die Gelegenheit, um auf seinem offiziellen Instagram-Account an Newton-John zu erinnern. In einer seiner Storys zollte er ihr mit einem gemeinsamen Bild aus dem Kultfilm Tribut. "Herzlichen Glückwunsch, meine Olivia", schrieb er dazu.

Newton-John verstarb am 8. August 2022 an den Folgen ihrer Brustkrebserkrankung. Travolta reagierte bereits kurze Zeit nach der Todesmeldung ebenfalls auf seinem Instagram-Account. "Meine liebste Olivia, du hast all unsere Leben so viel besser gemacht. [...] Ich liebe dich so sehr! [...] Vom ersten Moment, als ich dich gesehen habe und für immer - dein Danny, dein John!"

John Travolta und Olivia Newton-John kannten sich seit 44 Jahren

Travolta und Newton-John lernten sich 1978 am "Grease"-Set kennen und pflegten bis zu ihrem Tod 44 Jahre lang eine enge Freundschaft.