Wie geht der Prozess für Johnny Depp gegen "The Sun", und unterschwellig auch gegen Ex Amber Heard, aus? Am 2. November kommt das Urteil.

16 Tage dauerte die Anhörung im Fall Johnny Depp (57, "Fluch der Karibik") gegen den britischen Zeitungsverlag News Group Newspapers, in die im Juli dieses Jahres auch Amber Heard (34), die Ex-Frau des Schauspielers, hineingezogen wurde. Am 2. November soll es zum finalen Gerichtsentscheid kommen. Kann sich Depp gegen die Zeitung "The Sun" durchsetzen, die ihn 2018 als "Frauenschläger" bezeichnet hatte?

Wie unter anderem die Zeitung "London Evening Standard" in Erfahrung gebracht haben will, wird Richter Andrew Nicol (69) am kommenden Montag sein Urteil verkünden - virtuell. Das Ergebnis der in London stattgefundenen Gerichtsverhandlung soll um 10 Uhr veröffentlicht werden. Was für Depp auf dem Spiel steht? Sein Ruf. Der Rechtsanwalt des 57-Jährigen sagte während seines Schlussplädoyers im Juli: "Für Herrn Depp ist es wichtig, seinen Namen von diesen schrecklichen Anschuldigungen reinzuwaschen."

Geschichte einer kurzen Liebe

Johnny Depp und Amber Heard lernten sich 2011 am Set des Films "The Rum Diary" kennen. Vier Jahre später läuteten die Hochzeitsglocken. Lange hielt die Ehe jedoch nicht. Im Mai 2016 wurde öffentlich, dass Heard die Scheidung eingereicht hatte, diese wurde im Januar 2017 vollzogen. Es folgte eine mediale Schlammschlacht mit gegenseitigen, schwerwiegenden Vorwürfen.