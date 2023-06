Johnny Depp und Alice Cooper sind mit den Hollywood Vampires in den Niederlanden aufgetreten. Zuvor musste die Band Auftritte verschieben.

Die Hollywood Vampires haben ihre Tour mit einer Show beim Pinkpop Festival im niederländischen Landgraaf fortgesetzt. Zuvor hatte die Band aufgrund einer Knöchelverletzung ihres Gitarristen, Musiker und Schauspieler Johnny Depp (60), vorübergehend Termine neu planen müssen.

Die Rock-Supergruppe - bestehend aus Depp, Alice Cooper (75), Joe Perry (72) und Tommy Henriksen (59) - hatte Auftritte in den USA verlegen müssen, startete aber vor kurzem in Europa mit ihrer Tour durch. Depp bewies Medienberichten zufolge auch in Landgraaf auf der Bühne, dass er wieder fit ist. In einem schwarzen Outfit mit bunter Mütze und Sonnenbrille stand er neben Alice Cooper auf der Bühne.

Geld für Charity

Zuvor hatte Johnny Depp erneut mit seiner gescheiterten Ehe für Schlagzeilen gesorgt. Seine Ex-Frau Amber Heard (37) hat die Million US-Dollar gezahlt, die sie im Vergleich nach einem Verleumdungsprozess zugesagt hatte. Das berichtete das Portal "TMZ". Das Geld soll über Depp an verschiedene Wohltätigkeitsorganisationen gehen.

Nach der Schlammschlacht vor Gericht versuchen beide Stars derzeit einen Neuanfang. Johnny Depp ist gerade nicht nur als Musiker aktiv, er feierte auch als Schauspieler bei den Filmfestspielen von Cannes sein Comeback. Seine Ex-Frau wird laut "Deadline" Ende des Monats beim Taormina Film Fest auf Sizilien ihren neuen Film "In the Fire" vorstellen. Sie wurde zuletzt häufiger in Spanien fotografiert, wo sie inzwischen mit ihrer Tochter Oonagh Paige (2) in der Nähe von Madrid leben soll.

SpotOnNews