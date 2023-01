Johnny Rotten will für Irland zum Eurovision Song Contest. Der Ex-Sänger der Sex Pistols tritt mit einem Lied für seine kranke Frau an.

Punk-Legende Johnny Rotten (66) will zum Eurovision Song Contest. Der ehemalige Frontmann der legendären Sex Pistols nimmt mit seiner Band Public Image Ltd (PiL) am irischen Vorentscheid des Musikwettbewerbs teil. PiL gaben die Neuigkeit auf ihrer Homepage bekannt.

Am 3. Februar 2023 treten PiL in einem Special der Late-Night-Show des irischen Senders RTE gegen fünf andere Kandidaten an. Nationale und internationale Jurys und das Publikum stimmen über den Sieger ab, der Irland am 13. Mai beim ESC in Liverpool vertreten wird. John Lydon, so der bürgerliche Name des Sängers, wurde in London als Sohn irischer Einwanderer geboren.

Musikalischer Liebesbrief für seine an Alzheimer erkrankte Frau

PiL treten mit dem Liebeslied "Hawaii" an. Den Song beschreibt die Band als "Liebesbrief an Johns langjährige Frau Nora, die an Alzheimer erkrankt ist". John Lydon ist seit 1979 mit Nora Forster (80) verheiratet, der Tochter des deutschen Verlegers Franz Karl Maier (1910-1984).

In dem Lied ruft Johnny Rotten einen schönen Moment im Urlaub auf Hawaii in Erinnerung. "Do You Remember Me? I Remember You" singt er ("Erinnerst du dich an mich? Ich erinnere mich an dich"). Die Band beschreibt den Song als "ein nachdenkliches, persönliches und doch universelles Liebeslied, das viele ansprechen wird". Der Sänger habe noch nie sein Herz so ausgeschüttet wie hier, heißt es. "Es ist jedem gewidmet, der auf der Reise des Lebens durch harte Zeiten geht, mit der Person, die ihm am meisten am Herzen liegt", schreibt Rotten. "Es ist auch eine Botschaft der Hoffnung, dass die Liebe letztendlich alles besiegt".

Johnny Rotten gründete 1978, nach seinem Ausstieg bei den Sex Pistols, unter seinem bürgerlichen Namen die Post-Punk-Band Public Image Ltd. Nach der Trennung 1993 kam die Gruppe 2009 wieder zusammen. Neben seiner musikalischen Karriere nahm Rotten unter anderem beim britischen Dschungelcamp und bei der US-Version von "The Masked Singer" teil.