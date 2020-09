Die Auftaktfolge der neuen Staffel "Joko & Klaas gegen ProSieben" hat das Moderatoren-Duo verloren - und zahlt einen hohen Preis dafür.

Am Dienstag (8. September) ist das Moderatoren-Duo Joko Winterscheidt (41, "Das Ding des Jahres") und Klaas Heufer-Umlauf (36, "Check. Check") mit der Show "Joko & Klaas gegen ProSieben" aus der Sommerpause zurückgekehrt. Trotz großer Anstrengungen und einem vielversprechenden Start mussten sich die beiden am Ende aber ihrem Arbeitgeber geschlagen geben. Als Strafe muss sich das Duo nun umbenennen.

Zu Beginn der Auftaktfolge der neuen Staffel lief es rund für Joko und Klaas. Sie sollten etwa an der Mimik von Schauspieler Matthias Schweighöfer (39) und Silbermond-Schlagzeuger Andreas Nowak (37) erkennen, ob diese Wasser oder Wodka zu sich nehmen. Das Erkennen von Gegenständen mit verbundenen Augen sorgte indes für große Erheiterung. Das Finale entschied allerdings der Sender für sich.

Aus "Joko & Klaas" wird "Not & Elend"

Statt 15 Minuten frei gestaltbarer Live-Sendezeit kassierten Joko und Klaas eine saftige Strafe für ihre Niederlage: Für die nächste Folge muss sich das Team in "Not & Elend" umbenennen. Folglich lautet der Titel der Sendung am Dienstag, 15. September, um 20:15 Uhr: "Not & Elend gegen ProSieben". Auch alle Werbeclips und Fotos werden dahingehend angepasst - ein kompletter Relaunch der Show.

Auf Twitter passte das Duo das offizielle Profil der Show samt Profilbild bereits entsprechend an. "Da müssen wir jetzt alle gemeinsam durch! Neuer Name. Neues Logo. Neues Branding", twittern sie. Auch die Fans der Show leiden mit den Moderatoren. "Freue mich auf jeden Fall schon auf nächste Woche und darauf, meinem Vater zu erklären, warum die Show, die ich ihn zu schauen zwinge, #NotElendvsP7 heißt", schreibt eine Twitter-Nutzerin. Ein anderer Nutzer ist der Meinung: "Selbst in #NotElendvsP7 noch die besten! #TeamJK Unverhältnismäßig, @ProSieben."