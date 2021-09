Jordana Brewster und Mason Morfit haben sich verlobt, wie die Schauspielerin mit einem Instagram-Post bekannt gibt.

Jordana Brewster (41) ist verlobt: Am Dienstag bestätigte sie via Instagram-Posting, dass sie einen Heiratsantrag von Mason Morfit angenommen hat.

Auf dem Foto sitzt das Paar Arm in Arm an einem Sandstrand am Meer, beide grinsen glücklich in die Kamera und an Brewsters Hand funkelt ein großer Diamantring. "JB wird bald JBM", schreibt die Schauspielerin mit zwei roten Herzen dazu.

Über die Verlobung war bereits am Dienstag spekuliert worden, nachdem Medien den Klunker an Brewsters Hand auf Fotos entdeckt hatten.

Die "Fast & Furious"-Darstellerin und der CEO sind seit 2020 zusammen. Nur wenige Tage, nachdem sie nach 13 Jahren Ehe die Scheidung von dem Filmproduzenten Andrew Form (52) eingereicht hatte, hatten Mason und Brewster ihr erstes Date.

Vier Jahre zuvor hatten sie sich auf einem Event kennengelernt, wie die Schauspielerin im Juni in der "Glamour" erzählte. "Vier Tage nachdem ich mich von Andrew getrennt hatte, saß ich in einem Flugzeug nach San Francisco, um diesen Mann zu besuchen, den ich nur einmal getroffen hatte, der mir aber in Erinnerung geblieben war."

Seitdem hätten sie sich jede Woche gesehen und sie müsse sich zusammenreißen, nicht schon ihre zweite Hochzeit zu planen, so Brewster damals. Damit kann sie nun aufhören.