Christopher Nolan wollte einst Josh Hartnett als Batman verpflichten. Doch der Schauspieler hatte kein Interesse.

Im gerade im Kino angelaufenen "Oppenheimer" spielt Josh Hartnett (45) erstmals unter der Regie von Starregisseur Christopher Nolan (52). Doch es hätte schon früher zu einer Zusammenarbeit kommen können. Denn Hartnett war als Batman in Christopher Nolans "Dark Knight"-Trilogie im Gespräch. Das verriet der Filmemacher jetzt in dem Podcast "Happy Sad Confused".

Er habe sich demnach mit Hartnett getroffen, um mit ihm über seine Batman-Pläne zu sprechen. Doch der Schauspieler, der 2001 mit "Pearl Harbour" zum Star wurde, hatte kein Interesse. Auch Probeaufnahmen wurden keine gemacht. Die Rolle des dunklen Ritters ging letztlich an Christian Bale (49).

Josh Hartnett wollte statt Batman lieber "Prestige"

Hartnett wollte stattdessen in "Presige" dabei sein - einem anderen Projekt von Christopher Nolan. Der Magier-Thriller kam 2006 ins Kino, ein Jahr nach "Batman Begins", dem Start der Superheldentrilogie. Doch bekanntlich wurde nichts aus Hartnetts Engagement bei "Prestige". Die Hauptrollen gingen an Hugh Jackman (54) - und Christian "Batman" Bale.

Auch Cillian Murphy war Kandidat für Batman-Rolle

Neben Josh Hartnett war noch ein anderer Schauspieler als Batman im Gespräch: Cillian Murphy (47). Wie Murphy und Nolan kürzlich in einem Interview mit "Entertainment Weekly" verrieten, hielten sie den Schauspieler allerdings nie für den idealen Batman-Darsteller. Sie wollten aber unbedingt zusammenarbeiten.

Cillian Murphy spielte in "Batman Begins" schließlich den Schurken Scarecrow. Und er wurde in der Folge zu einem Stammspieler bei Christopher Nolan. In "Oppenheimer" spielt er nun seine erste Hauptrolle für den Regisseur. Neben Josh Hartnett ...