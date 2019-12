Joshua Jackson: Ist der Schauspieler schon längst unter der Haube?

Für das Schauspielerpaar Joshua Jackson (41, "The Affair") und Jodie Turner-Smith (33, "Queen & Slim") sollen die Hochzeitsglocken geläutet haben. Obwohl die beiden erst im vergangenen Monat ihr Pärchen-Debüt auf dem Roten Teppich gegeben haben, will das Magazin "Us Weekly" nun erfahren haben, dass sie längst Mann und Frau sind. Eine offizielle Bestätigung gibt es nicht. Erstmals zusammen gesichtet wurden der Kanadier und die Britin im November vergangenen Jahres.

Jackson hat sich vor allem aufgrund seiner Rollen in "Dawson's Creek" und "Fringe - Grenzfälle des FBI" einen Namen gemacht. Von 2006 bis 2016 war er mit der deutschen Schauspielerin Diane Kruger (43) liiert, die mittlerweile mit "The Walking Dead"-Star Norman Reedus (50) den Mann fürs Leben gefunden hat. Seit November 2018 sind die beiden Eltern einer Tochter.