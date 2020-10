Joshua Jackson hat einen neuen Job an Land gezogen: Er spielt die Hauptrolle in der Serie "Dr. Death" und ersetzt damit Jamie Dornan.

Joshua Jackson (42, "The Affair") übernimmt die Hauptrolle des Dr. Christopher Duntsch in der neuen Serie "Dr. Death" und ersetzt damit Jamie Dornan (38). Ursprünglich war der "Fifty Shades of Grey"-Star als Hauptdarsteller der Produktion des US-Streamingdienstes Peacock vorgesehen. Doch wegen der andauernden Corona-Pandemie wurden die Dreharbeiten vorerst auf Eis gelegt und verschoben, was laut "Entertainment Weekly" dazu führte, dass sie nicht mehr in Dornans Zeitplan passen.

NBCUniversal, deren Tochterfirma Peacock ist, sah sich gezwungen, die Rolle neu zu besetzen und teilte nun mit, dass Joshua Jackson in die Rolle des skrupellosen Chirurgen Dr. Duntsch schlüpfen werde. Jackson ist bekannt aus den Serien "Dawson's Creek" und "Fringe - Grenzfälle des FBI" sowie "The Affair" und "Little Fires Everywhere".

"Dr. Death": Auch Alec Baldwin ist Teil der Besetzung

Die Serie, die auf dem gleichnamigen Podcast basiert, erzählt die wahre Geschichte des charismatischen jungen Chirurgen Dr. Christopher Duntsch, dessen Patienten nach Operationen an schweren und teilweise fatalen Komplikationen litten. Duntsch ist in der Show ein aufstrebender junger Arzt, der sich zum soziopathischen Todesarzt entwickelt. Als sich die Zahl seiner Opfer häuft, machen Neurochirurg Robert Henderson und Gefäßchirurg Randall Kirby sich daran, ihren Kollegen aufzuhalten. Alec Baldwin (62) und Christian Slater (51) schlüpfen in diese Rollen.

Wann die Produktion die Dreharbeiten aufnehmen kann, ist bisher nicht bekannt. Viele Serien und Netzwerke kämpfen derzeit mit Verzögerungen aufgrund der Corona-Pandemie.