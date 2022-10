Musikerin Joss Stone hat bei Instagram die Geburt ihres Sohnes verkündet. In einem Video erzählt sie von der schwierigen Geburt.

Die britische Sängerin Joss Stone (35) ist zum zweiten Mal Mutter geworden. Das hat sie in einem Instagram-Post verkündet. "Endlich ist er da. Ich wollte nur unseren neuesten Zuwachs in der Familie, Shackleton Stoker Daluz vorstellen. Geboren am 18. Oktober um 7:54 Uhr. Was für eine Freude, ihn wohlbehalten in unseren Armen zu haben", schrieb sie zu einem Clip, in dem sie mit ihrer kleinen Familie zu sehen ist. In dem Video erzählt sie gemeinsam mit ihrem Partner Cody DaLuz über die schwierige Geburt in einem Krankenhaus in Nashville.

Joss Stone ist den Ärzten dankbar

32 Stunden habe diese gedauert und sie habe einen Gebärmutterriss erlitten, erklärt Stone und erzählt über ihren Sohn: "Er war größer als erwartet. Wie auch immer, die Ärzte und Krankenschwestern vom Vanderbilt Krankenhaus haben mir das Leben und seines gerettet, sie sind fantastisch und wir lieben euch."

Cody DaLuz sei sehr dankbar, "weil ich dachte, ich würde ein alleinerziehender Vater sein, für ungefähr 20 Minuten dachte ich, ich würde mit den Kindern alleine sein. Jetzt sind aber alle gesund und glücklich", fügte ihr Partner an. Seit 29. Januar 2021 ist Stone bereits Mutter. Gemeinsam mit DaLuz hat sie die Tochter Violet Melissa. Im April dieses Jahres hatte sie verkündet, dass sie ein halbes Jahr nach einer Fehlgeburt wieder schwanger ist.