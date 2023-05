Sie bekommt eine neue Show in Sat.1

Judith Williams Sie bekommt eine neue Show in Sat.1

Judith Williams coacht bald Kandidaten für einen neuen Job. Sie wechselt dafür von VOX zu Sat.1.

Judith Williams (51) bekommt eine eigene Sendung in Sat.1. Die Unternehmerin soll in "Judith Williams großes Jobexperiment" (Arbeitstitel) Kandidaten für einen Jobwechsel coachen. Das Branchenmagazin "DWDL" hatte zuerst über das neue Format berichtet. Sat.1 bestätigte die Pläne auf Nachfrage von spot on news.

Blind-Dating für neue Jobs

Im Mittelpunkt von "Judith Williams großes Jobexperiment" sollen Menschen stehen, die mit ihrem derzeitigen Job unzufrieden sind. Die Moderatorin versucht, sie mithilfe von professionellen Jobcoaches für eine neue Aufgabe fit zu machen.

Der Clou: Die Teilnehmer wissen vorher nicht, welchen Job sich Williams und ihre Berater nach Analysen ihrer Wünsche und Fähigkeiten ausgesucht haben. Erst, wenn die Kandidaten ihr bisheriges Beschäftigungsverhältnis gekündigt haben, erfahren sie den neuen Arbeitgeber.

Neues Engagement für neuen Sender

Erst Ende Februar dieses Jahres hatte Judith Williams angekündigt, ihr Engagement bei "Die Höhle der Löwen" ruhen zu lassen. Für die Staffeln im Herbst 2023 und Frühjahr 2024 der VOX-Gründershow stehe sie nicht zur Verfügung. Sie wolle sich nach dem Tod ihres Vaters verstärkt um ihre Mutter kümmern. In der schon abgedrehten Frühlingsstaffel 2023 ist die Deutsch-Amerikanerin noch zu sehen.

Für die studierte Opernsängerin ist es der zweite Ausflug zu einem anderen Sender seit dem Beginn ihrer Auftritte bei "Die Höhle der Löwen". 2019 moderierte sie im ZDF die Musikshow "Mein Lied für dich".

SpotOnNews