Jürgen Domian: Ab Januar läuft seine Show monatlich

TV-Star Jürgen Domian (62) hat seinen Fans ein besonderes Weihnachtsgeschenk gemacht. Auf Facebook bedankte er sich nicht nur für die Unterstützung bisher, sondern kündigte auch an, wann er mit seiner neuen Show wieder auf Sendung sein wird. Die vier Pilotsendungen "Domian live" im November hätten seine Zuschauer "fabelhaft begleitet", schreibt er zu seinen Weihnachtsgrüßen. "Die Einschaltquoten im TV und den anderen Kanälen waren super (...)".

In dem Post erklärte er weiter: "Nun noch ein Hinweis für nächstes Jahr. Die Sendung 'Domian live' wird ab Januar einmal im Monat (immer am letzten Freitag) live im WDR-Fernsehen, direkt nach dem Kölner Treff, um 23.30 Uhr ausgestrahlt. Die erste Sendung gibt's am 31. Januar 2020!"

Bekannt durch sein Kultformat

Im Dezember 2016 war die letzte Ausgabe der Talkshow "Domian" (1995-2016) gelaufen, durch die der Moderator berühmt wurde. Knapp 4.000 Folgen in über 20 Jahren, in denen sich viele menschliche Abgründe auftaten, machten die Sendung zum Kultformat. Drei Jahre später meldete sich Jürgen Domian mit "Domian live" wieder zurück. Vier Folgen der neuen Show liefen im November - und die Fortsetzung gibt es jetzt monatlich.