Julia Roberts hat ihren zweiten großen Seriendeal unterschrieben. Auf "Homecoming" für Amazon folgt "The Last Thing He Told Me" für Apple.

Oscar-Preisträgerin Julia Roberts (53, "Pretty Woman") bleibt der Serienlandschaft treu. Nachdem sie 2018 ihr Bildschirmdebüt in der Amazon-Serie "Homecoming" gegeben hat, soll sie nun einen Vertrag mit Apple geschlossen haben. Das berichtet das US-Branchenportal "Deadline". Demnach übernehme Roberts in "The Last Thing He Told Me" nicht nur die Hauptrolle, sondern fungiere neben Reese Witherspoon (44, "Wild") auch als ausführende Produzentin.

Viel ist über das Serienprojekt bislang nicht bekannt. "The Last Thing He Told Me" soll auf dem gleichnamigen Roman von Schriftstellerin Laura Dave (43) basieren, der erst Anfang Mai in den USA erscheinen wird. Die Geschichte handelt von einer Frau (Roberts), die gemeinsam mit ihrer 16-jährigen Stieftochter herauszufinden versucht, was hinter dem mysteriösen Verschwinden des Ehemanns und Vaters steckt.