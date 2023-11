Mit rosa Minirock mischt sich Julia Roberts bei der Premiere ihres neuesten Thrillers in London unter die sonst dunkel gekleideten Gäste.

Schauspielerin Julia Roberts (56) ist zur London-Premiere ihres neuen Netflix-Thrillers "Leave The World Behind" in einem rosafarbenen Blazer und einem knappen Minirock in der gleichen Farbe erschienen. Trotz niedriger Temperaturen in der britischen Hauptstadt verzichtete der Hollywood-Star offenbar auf eine Strumpfhose. Die Kälte war Roberts aber nicht anzusehen: Wie gewohnt über beide Ohren strahlend begrüßte sie Medienberichten zufolge die Fans vor dem Curzon Mayfair Kino und wandte sich dann den anderen Gästen zu.

Unter den ansonsten offenbar vor allem dunkel gekleideten Besuchern der Veranstaltung, unter anderem Rami Malek (42) oder Regisseur Sam Esmail (46), soll die Oscarpreisträgerin stark aufgefallen sein. Zu ihrem hellen Outfit kombinierte die 56-Jährige eine diamantbesetzte Statement-Kette sowie glitzernde, silberne High Heels. Unter ihrem tief ausgeschnittenen Blazer waren dezent die Spitzen ihres schwarzen Bustiers zu sehen.

Neben Julia Roberts sind in "Leave The World Behind" unter anderem auch Mahershala Ali (49) und Myha'la Herrold (27) zu sehen. Der Psychothriller startet offiziell am 8. Dezember auf Netflix.