Wanderer haben menschliche Überreste am Mount Baldy entdeckt. Ob es sich um den vermissten Schauspieler Julian Sands handelt, ist unklar.

In den kalifornischen San Gabriel Mountains haben Wanderer am 24. Juni menschliche Überreste gefunden. Mehrere Medien wie die britische "Daily Mail" und "CNN" vermuten, dass es sich bei der Leiche um den seit Januar vermissten Schauspieler Julian Sands (65) handeln könnte. Der "Ocean's 13"-Star war nach einer Wanderung in der Gegend nicht mehr zurückgekehrt.

Mit der Identifizierung ist bis Ende der Woche zu rechnen

Die Leiche wurde gegen 10 Uhr morgens in der Wildnis des Berges San Antonio, genannt Mount Baldy, in dem schneebedeckten südkalifornischen Gebirge entdeckt. "Zivile Wanderer kontaktierten die Fontana Sheriff's Station, nachdem sie menschliche Überreste in der Wildnis des Mt. Baldy entdeckt hatten", teilte das San Bernardino County Sheriff's Department in einer Pressemitteilung mit. Die menschlichen Überreste seien dem Gerichtsmediziner überführt worden, die Identifizierung sei vermutlich Ende der Woche abgeschlossen.

Julian Sands, der mit Filmen wie "Zimmer mit Aussicht" und "Ocean's 13" erfolgreich war, wurde zuletzt gesehen, als er zu seiner Wanderung in den Bergen nordöstlich von Los Angeles aufbrach. Am 13. Januar wurde er vermisst gemeldet. Der begeisterte Wanderer und Bergsteiger wollte den Gipfel in 3.068 Metern Höhe erklimmen. Der Berg wurde von erfahrenen Wanderern als einer der tödlichsten Berge in den Vereinigten Staaten beschrieben, berichtete die "Los Angeles Times". Seit 2020 gab es demnach mehr als 100 Suchaktionen nach vermissten Wanderern am Mount Baldy, mit sechs bestätigten Todesfällen.

Letzte Suchaktion am 17. Juni

Seit Sands Verschwinden gab es mehrere Suchaktionen. Zuletzt wurde laut "Daily Mail" am 17. Juni nach dem Schauspieler gesucht. Mehr als 80 Menschen hätten an der Suche teilgenommen, die jedoch keine Spur fanden. Der gebürtige Brite ist seit 1990 mit der Journalistin Eugenia Citkowitz (59) verheiratet. Das Paar hat zwei erwachsene Töchter, Natalya und Imogen. Aus erster Ehe hat Julian Sands den Sohn Henry.