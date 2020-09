Julio Iglesias bei einem Auftritt in Madrid

Der Sänger ist in seinem Haus gestürzt

Aufatmen bei allen Fans von Sänger Julio Iglesias: Er meldete sich nach einem Sturz in seinem Haus auf Instagram zurück.

Julio Iglesias (76, "My Life") hat sich via Social Media zurückgemeldet, um seine Fans über seinen Gesundheitszustand aufzuklären. Der Sänger hatte offenbar einen Unfall, bei dem er sich das Bein verletzte. Auf Instagram erzählte er seinen Followern, dass er in seinem Haus gestürzt ist.

Vor zweieinhalb Monaten habe er sich "bei einem dummen Sturz von einer kleinen Brücke in meinem Haus fast das rechte Bein und den rechten Knöchel kaputtgemacht", schrieb der 76-Jährige. Nach dem Unfall habe er kaum gehen können. Diese Zeit habe er aber genutzt, um sich mit seiner Vergangenheit zu beschäftigen. Er habe sich unter anderem alte Auftritte noch einmal angesehen. In seiner Jahrzehnte langen Karriere soll Iglesias, der in 14 Sprachen singt, mehr als 5000 Konzerte gegeben haben.

Viele Fans des Sängers waren besorgt, nachdem vor wenigen Wochen Fotos in der spanischen Presse aufgetaucht waren. Auf diesen war zu sehen, dass der Sänger Probleme beim Gehen hat.