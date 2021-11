Die große "Justice World Tour" wird Justin Bieber Anfang 2023 auch für fünf Konzerte nach Deutschland führen.

Ab kommenden Jahr wird Popstar Justin Bieber (27) im Zuge seiner "Justice World Tour" fast 100 Konzerte rund um den Globus geben. Bis seine europäischen Fans den Kanadier live auf der Bühne sehen können, wird es jedoch noch bis Anfang 2023 dauern. Trostpflaster für alle deutschen "Belieber": Gleich fünf Konzerte wird Bieber hierzulande spielen.

Der Auftakt erfolgt am 16. Januar 2023 in der Barclays Arena in Hamburg, am 31. Januar singt Bieber in der Lanxess Arena in Köln. Am 2. Februar steigt ein weiteres Konzert in der Frankfurter Festhalle, ehe es in die deutsche Hauptstadt Berlin geht. Am 4. Februar wird der Star dort in der Mercedes-Benz Arena auftreten. Rund einen Monat später besucht Bieber dann noch seine Fans in München. Sein finales Deutschland-Konzert gibt es dort am 9. März in der Olympiahalle zu sehen und zu hören.

Zwei Vor-Vorverkäufe

Wer Kunde von O2 ist, kann sich bereits ab dem 16. November 2021 um 10 Uhr über den Priority Vor-Vorverkauf um Tickets bemühen. Einen weiteren Pre-Sale gibt es dann am 18. November 2021 ebenfalls ab 10 Uhr über die Kartenplattform Eventim. Regulär sind die Karten dann ab Freitag, den 19. November 2021 und ab 10 Uhr erhältlich. Zuzüglich Gebühren sind pro Karte mindestens 60 Euro fällig.