Justin Bieber: Der Sänger schmeißt sich in die Eishockey-Ausrüstung

Justin Bieber (25, "I Don't Care") ist nicht nur ein guter Sänger, er kann auch gut mit Schlittschuhen und Hockeyschläger umgehen. Auf Instagram stellte er das unter Beweis und postete einen Schnappschuss, der ihn in voller Eishockey-Montur zeigt. Neben ihm sind drei Profispieler seiner Lieblingsmannschaft, den Toronto Maple Leafs, zu sehen: Mitch Marner (22), Auston Matthews (22) und Tyson Barrie (28).

Neben diesem Selfie postete Bieber noch zwei weitere Bilder, die ihn auf dem Eis zeigen. Dazu schrieb er: "Bin mit all meinen Eishockey-Kumpels aus meiner Kindheit aufs Eis gegangen. Oh und natürlich diesen drei Legenden: Mitch Marner, Auston Matthews und Tyson Barrie." Justin Bieber ist ein großer Eishockey-Fan. Bereits während seiner Schulzeit hat er in einigen Mannschaften gespielt.