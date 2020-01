Justin Bieber: Mit "Yummy" setzt er Startschuss für ein Jahr voller Musik

Justin Bieber (25, "Let me love you") stillt mit dem heutigen Tag den Hunger seiner Fans nach neuer Musik: Mit der Single "Yummy" veröffentlicht er den ersten Leckerbissen seines fünften Studioalbums. Die Platte, die den Nachfolger zum Grammy-Award-Album "Purpose" markiert, ist bis dato noch namenlos.

Laut des US-Magazins "TMZ" könnte das Werk auf den Namen "Forever" hören. Erst kürzlich ließ Bieber sich dieses Wort als Tattoo stechen. Bereits seine früheren Werke "Purpose" und "Believe" ließ er sich auf die Haut tätowieren. Als Veröffentlichungsmonat sei der März denkbar, denn Bieber hat in diesem Monat Geburtstag.

Zudem soll der 25-Jährige aktuell mit einigen Größen der US-Rap- und Urban-Szene für sein neues Album zusammenarbeiten. Demnach seien Songs mit Travis Scott (27, "Astroworld"), Post Malone (24, "Hollywoods Bleeding") und Kehlani (24, "Sweet Sexy Savage") geplant. Es scheint, als hätte Justin Bieber in diesem Jahr musikalisch so einiges vor.