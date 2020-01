Justin Bieber: Star leidet seit Jahren an Infektionskrankheit Borreliose

Der kanadische Sänger Justin Bieber (25, "Yummy") hat seine über 124 Millionen Follower auf Instagram mit einem überraschenden Post erschüttert. In dem sozialen Netzwerk enthüllte der Superstar, dass er vor Kurzem die Diagnose Lyme-Borreliose erhalten habe. Demnach leide er schon sehr lange unter der Infektionskrankheit, erst jetzt wurde sie jedoch erkannt. "Es waren einige harte Jahre", so Bieber, der sich inzwischen eigener Aussage nach in Behandlung befinde.

Borreliose wird in der Regel durch einen Zeckenbiss übertragen und läuft in drei Stadien ab. Zu den Symptomen zählen chronische Glieder-, Gelenk- und Muskelschmerzen, die mit der Zeit immer stärker werden. Auch diverse Organe können befallen werden, Antriebslosigkeit und Depression sind zudem oft eine Folge der Krankheit. Um über die Folgen und Behandlung von Borreliose aufzuklären, kündigte Bieber in seinem Post eine YouTube-Dokumentation an, die er demnächst veröffentlichen will.

Auch seine Ehefrau Hailey Bieber (23) meldete sich diesbezüglich bereits zu Wort und mahnte, die Infektionskrankheit nicht als Lappalie abzutun. Auf Twitter schreibt sie: "An alle die versuchen, den Ernst von Lyme-Borreliose herunterzuspielen. Bitte macht eure Hausaufgaben und hört euch die Geschichten von Leuten an, die darunter seit Jahren leiden. Sich über eine Krankheit lustig zu machen oder sie zu verharmlosen ist niemals der richtige Weg. Ihr müsst euch selbst nur ein wenig informieren."

Bieber ist nicht der einzige Star, der unter der Krankheit leidet. Auch Sängerin Avril Lavigne (35) ist von ihr betroffen und hat eigens zur Bekämpfung dieser und anderer Erkrankungen die Avril Lavigne Foundation gegründet. Und auch Shania Twain (54), Hailey Biebers Onkel Alec Baldwin (61) und Countrysänger Kris Kristofferson (83) haben sich als Borreliose-Opfer offenbart.