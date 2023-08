Während sich Hailey Bieber für ein Event ihrer Kosmetikmarke gewohnt glamourös herausputzte, kam Ehemann Justin in Jogginghose und Crocs.

Wollen die beiden zum selben Event? Hailey (26) und Justin Bieber (29) haben am gestrigen Montag einen kuriosen gemeinsamen Auftritt in New York City absolviert. Das Model stellte in der US-Metropole ein neues Produkt ihrer Kosmetikmarke Rhode vor. Dafür putzte sie sich - wie gewohnt - heraus und zeigte sich von Kopf bis Fuß glamourös in Rot. Dasselbe kann von Ehemann Justin Bieber allerdings nicht behauptet werden: Der erschien im Schlabberlook.

Sie ganz glamourös, er in Jogginghose und Crocs

Zunächst ging es für das Ehepaar zum Essen im italienischen Restaurant Bar Pitti, anschließend zum Launch-Event für ihre neue Lippenpflege "Strawberry Glaze" in einen Donutladen. Die 26-Jährige trug ein kurzes, trägerloses und knallrotes Satinkleid von Ermanno Scervino, dazu eine rote Handtasche von Ferragamo sowie rote High Heels von Maison Ernest. An ihren Ohren baumelten Erdbeer-Ohrringe.

Ihr Ehemann hat vom glamourösen Dresscode offenbar nichts mitbekommen: Justin Bieber kam im grauen Jogginganzug mit kurzer Hose und Kapuzenpulli, schief sitzender pinker Kappe und knallgelben Crocs mit weißen Socken neben Hailey zum Event. Auf Instagram teilte der Sänger anschließend immerhin einige Fotos von der Veranstaltung.

Fans verteidigen Bieber

Auch Hailey Bieber teilte auf ihrem Instagram-Account einige Fotos des Events. Ein Fan kommentierte: "Du siehst wunderschön aus! Aber warum war dein Ehemann angezogen, als würde er sonntagmorgens verkatert zum Kaffee holen gehen?" Ein weiterer Fan verteidigte Bieber daraufhin: "Warum ist das so wichtig? Es macht mich wahnsinnig, dass alle ständig vergessen, dass Justin seit seiner Borreliose-Diagnose mehrfach geäußert hat, dass er sich in seinem Körper nicht wohlfühlt. Er hat gesagt, dass er sich in Momenten der Unsicherheit einfach nur gemütlich anziehen möchte."

Justin Bieber hat seit einigen Jahren mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Im Januar 2020 machte er seine Lyme-Borreliose-Diagnose öffentlich. Die Krankheit hätte sich auch auf seine Psyche ausgewirkt, erklärte er. 2022 machte der Sänger zudem bekannt, dass er unter dem Ramsay-Hunt-Syndrom leidet und eine Gesichtslähmung erlitten hatte. Im März 2023 sagte er seine "Justice"-Welttournee aus gesundheitlichen Gründen ab.