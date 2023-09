Mit seinen ausgefallenen Brunch-Kreationen zieht das Café Buur Promis und Influencer an. Jetzt gibt es die Rezepte auch für zu Hause.

Das Café Buur ist mit seinen ausgefallenen, fotogenen Brunch-Kreationen vor allem als Influencer-Hotspot bekannt. Aber auch viele Promis gehen an den Standorten Köln, Düsseldorf und Frankfurt ein und aus. Bald können Fans das Essen aus dem hippen Café auch in der eigenen Küche genießen:

Am Freitag (22. September) erscheint das erste Rezeptbuch der Restaurantkette unter dem Titel "I Just Came For The Food". Darin zu finden sind unter anderem die Lieblingsrezepte von Reality-Star Andrej Mangold (36) oder Moderator Kai Pflaume (56). Vom "Ehrenpflaume"-Porridge bis zu "Pancake Spaghetti": Hier gibt es drei Rezepte, die Hunger auf Brunch machen.

Kai Pflaumes Porridge: Das Original mit der Ehrenpflaume

Zutaten: 100 g zarte Haferflocken, 400 ml Haferdrink, ½ TL Zimt, 1 EL Pistazien, 1 EL Kokoschips, 1 Banane, 1 rote Pflaume, 50 g Blaubeeren, 50 g Himbeeren, 70 g Brombeeren, 1 EL Kakao-Nibs

Zubereitung: In einem Topf Haferflocken und Haferdrink bei mittlerer Hitze unter ständigem Rühre aufkochen lassen. Etwa fünf bis sieben Minuten köcheln lassen, bis das Porridge dick und cremig ist.

Den Zimt unterrühren und das Porridge vom Herd nehmen.

Für die Toppings die Pistazien hacken, die Kokoschips etwas zerbröseln. Die Banane in Scheiben schneiden, die Pflaume halbieren und ebenfalls in Scheiben schneiden.

Das Porridge in eine Schale geben und die Toppings darauf verteilen, beginnend mit den Blaubeeren, gefolgt von der Banane und den Himbeeren und Brombeeren. Pistazien, Kokoschips, rote Pflaume und Kakao-Nibs teilen sich den restlichen Platz.

Arayes: Mit Hack gefüllte Pitabrot-Happen

Zutaten: 1 Zwiebel, 30 g Petersilie, 200 g Hackfleisch (Rind), 1 TL Paprikapulver rosenscharf, ½ TL gemahlener Kreuzkümmel, ½ TL Piment, Salz, Pfeffer, 1 Pitabrot, etwas Olivenöl, Beilagen nach Geschmack: Gurken, Zwiebeln, Joghurtsauce, Limette, Chili

Zubereitung: Zwiebel und Petersilie fein hacken. Das Hackfleisch in eine Schüssel geben. Mit Zwiebel, Petersilie, Paprikapulver, Kreuzkümmel, Piment, ½ TL Salz und ¼ TL Pfeffer würzen und gut vermengen.

Das Pitabrot vierteln und mit einem Messer aufschneiden. Die Hackfleischmasse gleichmäßig in die Pita-Viertel geben.

Einen Tischgrill oder eine gusseiserne Pfanne auf niedriger Stufe vorheizen und mit etwas Olivenöl bestreichen. Die Pita-Viertel darin leicht grillen, bis sie schön angeröstet sind und das Hackfleisch gar und knusprig braun ist.

Mit Beilagen nach Wunsch servieren.

Pancake-Spaghetti: Mit Erdbeeren und weißer Schokolade

Zutaten: 300 g Mehl, 4 Eier, 4 TL Zucker, 1 Prise Salz, 500 ml Milch, Öl für die Pfanne, 80 ml Erdbeersauce (oder etwas Erdbeermarmelade), 50 g weiße Schokolade, frische Erdbeeren

Zubereitung: Für den Teig das Mehl in eine Schüssel geben. Eier, Zucker, Salz und Milch hinzufüge und alles mit einem Handrührgerät oder einem Schneebesen verrühren, bis ein glatter Teig entstanden ist. In einen Spritzbeutel füllen.

Eine beschichtete Pfanne erhitzen, etwas Öl auf ein Küchenpapier geben und die Pfanne damit leicht ausfetten. Mit dem Spritzbeutel schlangenlinienförmig einige dünne Teigstreifen in die Pfanne spritzen. Die Pancake-Streifen backen, bis sie goldbraun sind, dann herausnehmen und im Ofen warmhalten. So verfahren, bis der Teig aufgebraucht ist.

Die Pancake-Spaghetti auf einen Pastateller geben, Erdbeersauce (oder Erdbeermarmelade) darübergeben. Weiße Schokolade als "Parmesan" darüberraspeln und die "Pasta" mit frischen Erdbeeren garnieren.