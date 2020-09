Kanye West pinkelt auf einen seiner Grammys und zeigt das Video auf Social Media, um seinen Protest gegen die Musikindustrie ausdrücken.

Der vielfach ausgezeichnete US-Rapper Kanye West (43) hat am Mittwoch ein Ekelvideo auf seinem Twitter-Account hochgeladen. Zu sehen ist einer seiner 21 Grammys in einer Toilettenschüssel und ein Urinstrahl - mutmaßlich Wests -, der sich darüber ergießt. "Glaubt mir ... Ich werde nicht aufhören", schreibt der Musiker dazu. Zuvor hatte er großen Musiklabels in mehreren Tweets "den Kampf" angesagt. Sein erklärtes Ziel: Er möchte die Rechte an seiner eigenen Musik zurückbekommen.

Während der stundenlangen Aktion hatte West sich so in Rage getippt, dass er irgendwann sogar die Telefonnummer des Herausgebers der Zeitschrift "Forbes", Randall Lane, postete. Ganze 30 Minuten später wurde der Tweet mit den Kontaktdaten von Twitter gelöscht, wie "Daily Mail" meldet. West hatte in der Vergangenheit immer wieder versucht, sich als "Milliardär" betiteln zu lassen.

Wests gegenwärtiger Kampf mit seinen Labels begann am Montag, als er die Strukturen der Musikindustrie angriff und erklärte, dass Musiker eigentlich wenig bis gar keine Macht hätten, weil die Plattenfirmen ihre gesamten Arbeiten besitzen würden. Konkret nahm er seine Labels Universal und Sony ins Visier und schwor, keine neue Musik zu veröffentlichen, bis er von seinen Verträgen mit ihnen befreit sei.