Kanye West: Versteckt er sich in einem Bunker vor seiner Familie?

Rapper Kanye West soll sich mit Vertrauten auf seiner Ranch in Wyoming aufhalten - die eigene Familie zählt offenbar nicht dazu.

Wie steht es um Kanye Wests (43, "Heartless") Vertrauen in seine Ehefrau Kim Kardashian West? Nachdem der Musiker Montagnacht bei Twitter behauptet hatte, die 39-Jährige und deren Mutter, Kris Jenner (64), seien daran interessiert, ihn wegzusperren, soll er sich auf seiner Ranch in Cody im US-Bundesstaat Wyoming aufhalten - fernab seiner Familie. "Kanye hat sich mit einer kleinen Gruppe von Menschen umgeben, denen er vertraut", zitiert die US-amerikanische Ausgabe von "The Sun" einen namentlich nicht genannten Insider. Bei Twitter meldete sich West am Dienstagabend dann selbst zu Wort.

Der 43-Jährige veröffentlichte ein Video, das ihn gemeinsam mit fünf weiteren Männern zeigt. Einer von ihnen ist US-Comedian Dave Chappelle (46). Dieser sei extra zu ihm geflogen, "um sich zu vergewissern, dass es mir gut geht", erklärte West zu dem Clip. "Bruderschaft ist echt, Liebe ist echt", sind außerdem Chappelles Worte in dem Video zu hören.

Panikraum mit Lebensmitteln

West soll sich auf der Ranch versteckt halten, behauptet der Insider. "Es gibt einen unterirdischen Bunker, einen Panikraum, der ursprünglich für die Familie gebaut wurde." Der anonymen Quelle zufolge sei dieser dafür gedacht, "im Notfall in einen mit Lebensmitteln gefüllten Raum" fliehen zu können. Ob sich West, der unter einer bipolaren Störung leidet, in einer Notsituation befindet?

Wie geht Kim Kardashian West mit der Situation um?

Von Wests Ehefrau hat man seit den Tweets in der Montagnacht nichts gehört. Die Familie scheint sich bedeckt zu halten. "Seit Wochen", sagte ein weiterer Insider dem US-Magazin "People", "versucht sie [Kim Kardashian West, Anm. d. Red.] Kanye Hilfe zu holen. Aber was soll man machen, wenn jemand keine Hilfe annehmen will?"

Die Quelle wisse, dass die 39-Jährige in dieser Zeit von ihrer Familie unterstützt werde. "Sie lieben Kanye. Sie wollen, dass er gesund ist. Sie alle versuchen herauszufinden, wie sie Kanye helfen können. Sie stehen in Kontakt mit medizinischen Fachleuten, um sich beraten zu lassen." Dennoch meinte der Insider auch: "Kanye ist in Cody, weil er keine Hilfe will. Wenn er Hilfe wollte, würde er nach L.A. zurückkommen."