Karin Hanczewski kehrt dem "Tatort" den Rücken. Der letzte Dresden-Fall mit ihrer Rolle der Ermittlerin Karin Gorniak wird 2025 gezeigt.

Seit 2015 war die Schauspielerin Karin Hanczewski (41) Teil des Dresdner-Ermittlerteams in der beliebten Sonntagabend-Krimireihe "Tatort". Bald ist damit jedoch Schluss: Wie der zuständige MDR mitteilte, verabschiedet sich die Darstellerin von ihrer Rolle der Kriminaloberkommissarin Karin Gorniak "auf eigenen Wunsch". Die Folge "Herz der Dunkelheit" wird ihre letzte werden.

"Neun Jahre und in insgesamt 18 Folgen bin ich als Karin Gorniak durch alle Höhen und Tiefen des fernsehpolizeilichen Ermittelns gegangen", wird Hanczewski in einem Statement zitiert. "Die Arbeiten, bei denen wir gemeinsam auf der Suche waren, das Menschliche, das Abgründige und den Humor auslotend, waren für mich immer bereichernd", erklärt die Schauspielerin weiter. Sie sei sehr gerne Teil des Dresden-Teams gewesen und habe viel Sympathie erfahren. Die Entscheidung zu gehen, sei ihr nicht leicht gefallen, aber es sei an der Zeit, sich weiterzubewegen und neue Figuren zu erzählen.

Letzte Folge mit Hanczewski wahrscheinlich 2025

Der erste "Tatort" mit Hanczewski wurde am 6. März 2016 ausgestrahlt. Seit 2019 besteht das Dresden-Team aus den Ermittlern Gorniak, Leonie Winkler (Cornelia Gröschel, 35) und Peter Schnabel (Martin Brambach, 55). Die letzte Folge mit Hanczewski wird voraussichtlich Anfang 2025 im TV zu sehen sein.