Karl Lauterbach ist gefragter denn je. Der Gesundheitsexperte belegt Platz eins der Liste der Politiker mit den meisten Talkshow-Auftritten.

Seit Frühjahr dieses Jahres bestimmt ein Thema die deutschen Polit- und Gesellschaftstalks wie kaum ein anderes: die Corona-Pandemie. Laut "meedia" wurden das Virus sowie seine Folgen in 66 der 106 diesjährigen Sendungen von "Anne Will", "Hart aber fair" und "maybrit illner" in den Fokus gerückt. Für SPD-Politiker und Gesundheitsexperte Karl Lauterbach (57) eine willkommene Einladung. Er führt die Liste der gefragtesten Talkshowgäste 2020 an.

Lauterbach schaffte es in den vergangenen Monaten auf insgesamt 14 Auftritte in "Anne Will", "Hart aber fair", "Maybrit Illner" und "Maischberger. Die Woche". Damit teilt sich der 57-Jährige den Spitzenplatz mit Wirtschaftsminister Peter Altmaier (62). Zum Vergleich: 2019 rangierte Lauterbach noch auf Rang 33 der Liste der Politiker mit den meisten Talkshow-Auftritten. Damals war er lediglich dreimal als Gast geladen - ebenso wie Markus Söder (53). Im Jahr 2020 belegt der Bayerische Ministerpräsident nun Platz drei, gemeinsam mit Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz (62) und jeweils elf Auftritten. Platz zwei wurde nicht vergeben.