Karlie Kloss: Schlagfertige Antwort zu ihrer politischen Einstellung

Welche politische Einstellung hat Supermodel Karlie Kloss (27)? Diese Frage scheint viele Amerikaner zu beschäftigen, besonders nachdem die "Project Runway"-Moderatorin in ihrer Sendung auf ihre angeheiratete Familie angesprochen wurde. Kloss ist mit dem Unternehmer Joshua Kushner (34) verheiratet, der Bruder von Jared Kushner (39), der wiederum der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump (73) ist.

In der Fashion-Sendung war plötzlich ihre Familie Thema, als es um das Kleid eines Nachwuchs-Designers ging. Ein Jury-Kollege sagte, er könne sich nicht vorstellen, wie Kloss das Kleid tragen würde. Woraufhin der Designer fragte: "Noch nicht mal zu einem Abendessen mit den Kushners?" Ein Kommentar, der in der Reality-Sendung bei vielen für Sprachlosigkeit sorgte und danach viral ging.

In der TV-Show "Watch What Happens Live" griff Moderator Andrew Cohen (51) die Situation noch einmal auf und fragte Kloss direkt: "Es gibt so viele Spekulationen über dein Leben und deine Familie. [...] Darf ich dich fragen: Stimmst du politisch mit deiner Familie überein?" Woraufhin Kloss schlagfertig antwortete: "Ich bin mir sicher, ich bin nicht die einzige Person in diesem Land, die nicht unbedingt einer Meinung mit der Familie ist, wenn es um Politik geht. Ich habe 2016 als Demokratin gewählt und dasselbe habe ich auch 2020 vor."