Tom Brady beendet seine Karriere - Gisele Bündchen freut sich darüber sehr. Nun können die beiden das "nächste Kapitel" aufschlagen.

Gisele Bündchen (41) freut sich darüber, mehr Zeit mit ihrem Mann zu verbringen. Nach dem Rücktritt von Tom Brady (44) aus der NFL verriet eine Quelle dem "People"-Magazin, dass die 41-Jährige angeblich schon darauf gewartet habe, dass ihr Mann sein Trikot an den Nagel hängt.

Gisele hoffe schon seit einiger Zeit, dass er in Football-Rente gehen werde, "besonders nachdem er mit den Bucs den Super Bowl gewonnen hat", sagte der Insider "People" zufolge. "Sie ist wirklich glücklich, weil sie sich Sorgen um ihn machen würde. Sie hasst es, wenn er geschlagen wird."

Das nächste Kapitel

Der dreifache Vater sei nun "bereit für das nächste Kapitel" mit seiner Familie, so die Quelle. "Jedes Jahr wägte er seine Optionen ab, aber dieses Jahr fühlte es sich anders an." Brady und Bündchen sind seit 2009 verheiratet und haben gemeinsam Tochter Vivian Lake (9) und Sohn Benjamin (12). Sein Sohn John "Jack" Edward (14) stammt aus der vorangegangenen Beziehung mit Bridget Moynahan (50).

Als er seinen Rücktritt vom aktiven Sport bekannt gab, richtete Brady besondere Worte an seine Familie. Er erklärte auf Instagram unter anderem: "Ich habe meine NFL-Karriere geliebt, aber nun ist es an der Zeit, meine Zeit und Energie für andere Dinge aufzubringen, die meine Aufmerksamkeit erfordern." Zudem schrieb er an seine Ehefrau und Kinder gerichtet: "Ihr seid meine Inspiration."

Der mehrfache Rekordhalter bezeichnete seine Familie als seinen "größten Erfolg". Seine Ehefrau habe alles gegeben, damit er sich auf seine Karriere fokussieren konnte. Ihre Selbstlosigkeit habe es ihm ermöglicht, beruflich ungeahnte Höhen zu erreichen. Ihm fehlten die Worte, um auszudrücken, wie viel seine Frau für ihn und für sie alle bedeute.

"Gespannt auf die Zukunft"

Tom Brady gilt als der erfolgreichste American-Football-Spieler der bisherigen Geschichte des Sports. Sechs seiner sieben Super-Bowl-Siege sicherte er sich mit den New England Patriots. Ein weiteres Mal triumphierte er 2021 mit den Tampa Bay Buccaneers.

Nach der Bekanntgabe seines Rückzugs feierte Bündchen Bradys lange Karriere mit einem Statement in den sozialen Medien. "So viele Erinnerungen! Als ich dich vor über 15 Jahren getroffen habe, wusste ich nichts über Football. Aber dich anzufeuern und zu sehen, wie du das tust, was du am meisten liebst, hat mich dazu gebracht, dieses wunderbare Spiel so sehr kennenzulernen, dass ich ernsthaft glaubte, mehr zu wissen als die Schiedsrichter!"

Sie nannte ihren Mann zudem "die engagierteste, fokussierteste und mental stärkste Person, die ich je getroffen habe". Im Laufe der Jahre habe er sich nie "über all die blauen Flecken und Schmerzen beschwert". Sie sei nun "genauso gespannt auf die Zukunft" wie ihr Mann. Und sie erklärte: "Worte können nicht wirklich ausdrücken, wie dankbar ich allen bin, die meinen Mann und unsere Familie so viele Jahre lang so unterstützt haben."