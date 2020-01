Kate Beckinsale und Eva Longoria: Schauspielstars werden zum funkelnden Hingucker

Zwei goldene Augenweiden auf dem roten Teppich in Los Angeles: Eva Longoria (44, "Desperate Housewives") und Kate Beckinsale (46, "Van Helsing") überzeugten bei ihrem Auftritt bei den Producers Guild Awards mit zwei glamourösen Outfits. Während sich Longoria für ein Kleid entschieden hatte, zeigte sich Beckinsale in einem auffälligen Jumpsuit von Zuhair Murad.

Glitzer-Robe mit Transparent-Ärmeln

Eva Longorias goldene Glitzer-Robe mit langen Transparent-Ärmeln wurde durch einen tiefen Ausschnitt und einen Tüllrock, der in mehreren Lagen bis zum Boden fiel, zum Hingucker. Ein breiter Taillengürtel betonte zudem die schmale Figur des "Desperate Housewives"-Stars. Zu ihrem Traumkleid kombinierte die Schauspielerin goldene Riemchen-Heels, setzte bei den Accessoires auf schmale Ohrhänger und ließ ihre offenen Haare zum Mittelscheitel über die Schulter fallen. Beim Make-up setzte sie auf einen Lipgloss im Nude-Ton, braunen Lidschatten und getuschte Wimpern.

Jumpsuit mit ausgestellten Beinen

Kate Beckinsale hob sich bei dem Event von den Damen in Kleid ab: Die Schauspielerin wählte einen Jumpsuit, der sich durch ausgestellte Beine, einen tiefen V-Ausschnitt und offene Ärmel, die an der Taille befestigt waren, auszeichnete. Wie bei ihrer Schauspielkollegin betonte ein Gürtel zusätzlich ihre schmale Taille. Pailletten, Perlen und sogar Goldmünzen ließen das Outfit schimmern und funkeln. Ihr langes Haar ließ sie zum Seitenscheitel in glamourösen Wellen über ihre rechte Schulter fallen. Das Make-up mit getuschten Wimpern und Lipgloss in leichtem Rosa rundete den Look perfekt ab.