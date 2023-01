Die US-Stars Kate Bosworth und Justin Long haben sich anlässlich ihres 40. Geburtstags gegenseitig mit süßen Liebesnachrichten überhäuft.

Die US-Schauspieler Kate Bosworth (40) und Justin Long (44) zeigen der Welt, wie verliebt sie sind. Anlässlich Bosworths Geburtstags schrieb Long über seine Freundin neben einige Fotos der beiden: "Sie ist 40! Sie ist auch der beste Teil meines Tages, jeden Tag - selbst wenn wir nicht zusammen sind. Sie lacht mit Hingabe. Sie bringt mich genauso zum Lachen - die ganze Zeit. Sie sieht die Schönheit überall und in jedem."

Weiter schrieb Long über das Geburtstagskind: "Sie liebt es, zu necken. Sie hat die besten und weichsten Lippen, die ich je geküsst habe." Bosworth liebe Bier und Football sogar mehr als er und sei "der stärkste Mensch, den ich je gekannt habe. Sie setzt sich vehement für die Wahrheit ein. Es macht so viel Spaß, mit ihr zu arbeiten." Eigentlich alles mache gemeinsam mit seiner Liebsten besonders viel Spaß. "Sie macht alles in meinem Leben besser - all meine Lieblingslieder und -filme, Urlaube und Sonnenuntergänge und chinesisches Essen", schwärmte der Schauspieler.

Kate Bosworths süße Antwort

Auch wenn sie Geburtstag hatte, verfasste Bosworth im Gegenzug einen Beitrag, um ihren Freund zu feiern. "Du bist meine Liebe und mein Licht, mein Frieden und mein Nervenkitzel", schrieb sie. "Danke, dass du meine Hand hältst, wenn wir schlafen. Danke, dass du meine Schnürsenkel zubindest, wenn du bemerkst, dass sie offen sind. Danke, dass du mich so sehr zum Lachen bringst, dass ich den Raum verlassen muss. Danke, dass du mir gezeigt hast, was Liebe ist und dass dies der beste Geburtstag aller Zeiten war."

Schauspielkollege Aaron Paul (43) zeigte sich begeistert von dem romantischen Austausch der beiden. "Mein Gott, ich liebe diese Liebesgeschichte. Liebe Grüße an euch beide, meine Freunde. Bin so verdammt glücklich, dass ihr euch gefunden habt", kommentierte der "Breaking Bad"-Star.

Auf charmante Weise hatte Justin Long seine Beziehung mit seiner Kollegin im vergangenen April öffentlich gemacht. Im Gespräch mit "The Viall Files"-Moderator Nick Viall (42) erklärte Long die Gefühlszwickmühle, in der er sich seit seiner Liebe zu Bosworth befinde. Einerseits wolle er ununterbrochen darüber reden, am liebsten sogar "vom Dach brüllen", wie sehr er seine Partnerin liebe. Andererseits wolle er die Liebe "schützen" und bezeichnete sie als etwas "Heiliges". Kennengelernt hatten sich die Schauspieler bei einem Dreh. Kurz zuvor hatte sich Bosworth von ihrem Ehemann Michael Polish (52) getrennt, mit dem sie seit 2013 verheiratet war.