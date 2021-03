Kate Hudson und Goldie Hawn gratulieren ihrem "Pa" und "Baby", Schauspieler Kurt Russell, mit liebevollen Posts zum 70. Geburtstag.

Schauspielerin Kate Hudson (41, "Wie werde ich ihn los - in 10 Tagen?") und ihre Mutter und Kollegin Goldie Hawn (75, "Die Kaktusblüte") gratulieren US-Star Kurt Russell ("Guardians of the Galaxy Vol. 2") mit liebevollen Posts zum 70. Geburtstag. Hawn und Russell sind seit 1983 ein Paar. Hudson, die aus Hawns erster Ehe stammt, bezeichnet Russell als ihren "Vater". "Ich frage mich oft, wie anders unser Leben gewesen wäre, wenn er nie ins Spiel gekommen wäre", schreibt sie zu Beginn ihres "Insta-Liebesbriefs an meinen Papa, der heute 70 Jahre alt geworden ist".

Weiter schwärmt die Schauspielerin, die inzwischen selbst drei Kinder hat, über ihren Stiefvater: "Er ist ein Original. Ein Unikat. Ein starker, intelligenter, talentierter, loyaler Familienmensch." Doch damit nicht genug: "Und seine Hingabe an meine Mutter und ihr Kampf für die ewige Liebe ist so bewundernswert wie es nur geht. Ich liebe diesen Mann so sehr!", so Hudson.

Dann hat sie noch eine Anmerkung für andere Väter von Töchtern: "Er gab mir das Geschenk der Zuversicht, indem er mir das Wissen einflößte, dass ich alles verdient habe, wofür ich gearbeitet habe, und ich wusste, dass er mir immer den Rücken freihalten würde, egal welche Herausforderungen vor mir liegen. Wenn man einen Vater hat, der einem die Erlaubnis gibt, selbstbewusst zu sein, lebt man mutig", erklärt Kate Hudson. "Happy Birthday Pa", wünscht sie zu einem Patchworkfamilienfoto.

Große Liebe ohne Trauschein

Eine Stunde später meldete sich auch Kate Hudsons Mutter, Goldie Hawn, auf Instagram zu Wort. Zu einen Videoclip, der Hawn und Russell bei einem Auftritt vor vielen Jahren zeigt, schreibt sie: "Alles Gute zum Geburtstag, Baby! Was für eine wilde Fahrt. Nein, wir haben nie geheiratet, aber eine Sache, die weiter wächst, ist unsere Liebe", so Hawn. "Du bist ein Wildfang, brillant, liebenswert, kindlich, perfekt verrückt, ein überragender Vater und zutiefst lustig", schwärmt auch sie. Und sie fügt hinzu: "Ich kann mir ein Leben ohne dich nicht vorstellen, Kurt Russell, egal in welchem Alter. Du bist der Hammer. Und du gehörst ganz mir".