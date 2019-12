Katherine Heigl und Josh Kelley: So bezaubernd schreibt sie über ihren Hochzeitstag

US-Star Katherine Heigl (41, "Grey's Anatomy") hat ihr Glück in der Liebe längst gefunden. Vor zwölf Jahren heiratete sie Sänger Josh Kelley (39, "Georgia Clay"). Pünktlich zum Hochzeitstag am 23. Dezember macht sie ihrem Mann eine rührende Liebeserklärung in einem Instagram-Post.

Heigl schreibt, dass sie "verdammt dankbar" für "diesen Mann, diesen Tag und diese Ehe" sei. Außerdem bedankt sich die Emmy-Preisträgerin für "seine Liebe und seine Treue". Und dann richtet sie noch diese Worte an ihn: "Heilige Scheiße, liebe ich dich! Ich bin für immer von deiner Liebe zu mir gesegnet." Weihnachten kann bei Katherine Heigl und Josh Kelley definitiv kommen!

Katherine Heigl und Josh Kelley sind seit 2007 verheiratet. Gemeinsam adoptierten sie ihre beiden Töchter Nancy Leigh Kelley (11) und Adalaide Marie Hope Kelley (7). 2016 kam Söhnchen Joshua Bishop Kelley, Jr (3) zur Welt.