Katie Holmes und Bobby Wooten III bei ihrem Red-Carpet-Debüt in New York.

Nach nur wenigen Monaten Beziehung sollen sich Katie Holmes und der Musiker Bobby Wooten III schon wieder getrennt haben.

Katie Holmes (43) ist offenbar wieder Single. Ende Mai hat die Schauspielerin ihren neuen Partner Bobby Wooten III (33) erstmals auf dem roten Teppich bei einer Gala in New York vorgestellt. Nun sollen die beiden schon wieder getrennte Wege gehen, wie mehrere Insider "Us Weekly" verraten haben.

"Katie und Bobby haben sich letzte Woche getrennt", so eine anonyme Quelle. "Sie haben auf Dauer einfach nicht zusammen funktioniert", heißt es weiter. Seit April 2022 waren die beiden offiziell liiert.

Katie Holmes' Beziehungen

Vor Bobby Wooten war Katie Holmes zuletzt mit dem New Yorker Koch Emilio Vitolo (33) liiert. Bis zur ihrer Scheidung 2012 war die "Dawson's Creek"-Darstellerin sechs Jahre mit Megastar Tom Cruise (60) verheiratet.