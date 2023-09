Rapperin erobert zum vierten Mal in Folge die Album-Charts

Katja Krasavice Rapperin erobert zum vierten Mal in Folge die Album-Charts

Auch mit ihrem vierten Album "Ein Herz für Bitches" schaffte es Rapperin Katja Krasavice wieder an die Spitze der deutschen Album-Charts.

Seit ihrem Album-Debut "Boss Bitch" aus dem Jahr 2020 gelang der deutschen Rapperin Katja Krasavice (27) das Kunststück, jedes ihrer Alben auf Anhieb an die Spitze der deutschen Charts zu bringen. Ihr neuestes Werk "Ein Herz für Bitches", erschienen am 1. September, verdrängte innerhalb kürzester Zeit das Album "Schwarzes Herz" ihrer Kollegin Ayliva von der Spitze der offiziellen deutschen Hitliste.

Wie das Marktforschungsunternehmen "GfK Entertainment" im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelte, gesellen sich zu den beiden Erfolgsmusikerinnen in den Top 5 der Charts nun nur noch die Folk-Piraten von Mr. Hurley & Die Pulveraffen mit "Leuchtturm" (Platz 3), die Hippie-Legenden Jethro Tull mit der Jubiläumsedition ihres Klassikers "Broadsword And The Beast" (Platz 4) und die isländische Rockband Sigur Rós mit dem Werk "Átta" (Platz 5).

Sommerhit-Single "Mädchen auf dem Pferd" nur auf Platz 2

In den Single-Charts halten sich Sira, Bausa und Badchieff mit "9 bis 9" weiterhin auf dem ersten Platz, gefolgt von dem diesjährigen Sommerhit "Mädchen auf dem Pferd" des DJ- und Produzenten-Duos Luca-Dante Spadafora/Niklas Dee mit Sänger Octavian. Doja Cat platziert sich mit "Paint The Town Red" auf Rang drei, gefolgt von dem viralen Internet-Hit "Prada" von Cassö, RAYE & D-Block Europe und dem Rap-Hit "Ms. Jackson" von Pashanim.