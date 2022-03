Katy Perry hat einen Urheberrechtsstreit um ihren Song "Dark Horse" gewonnen. Rapper Flame hatte rund drei Millionen US-Dollar gefordert.

US-Sängerin Katy Perry (37) hat einen Plagiatsstreit um ihren Hit "Dark Horse" (2013) vor Gericht gewonnen. Das berichtet unter anderem "The Guardian". Rapper Flame (40), sein bürgerlicher Name ist Marcus Gray, hatte behauptet, ihre Single sei von einem Element aus acht Noten seines Songs "Joyful Noise" aus dem Jahr 2009 abgekupfert.

Gray verklagte Perry und Mitangeklagte, darunter Capitol Records, im Jahr 2014 und erhielt später in einem Juryurteil zunächst 2,8 Millionen US-Dollar (rund 2,6 Millionen Euro) zugesprochen. Perry legte Berufung ein und ein Bundesbezirksgericht hob das Urteil im März 2020 auf. Ein Richter des Berufungsgerichts hat nun entschieden, dass Gray ein "unzulässiges Monopol" auf herkömmliche "musikalische Bausteine" beanspruche. Die Gewährung von Urheberrechten an dem Material würde die musikalische Kreativität einschränken. Perry muss dem Künstler damit keine 2,8 Millionen US-Dollar zahlen.

Weiterer Urheberrechtsstreit

Der britische Superstar Ed Sheeran (31) wehrt sich aktuell ebenfalls in einem Urheberrechtsprozess gegen den Vorwurf, seinen Hit "Shape of You" plagiiert zu haben. Die Songwriter Sami Chokri und Ross O'Donoghue werfen dem britischen Popstar vor, dass eine zentrale "Oh I"-Songzeile in "Shape of You" dem Refrain ihres eigenen Songs "Oh Why" auffallend ähnlich sei. Sheeran weist die Anschuldigungen zurück. Er wurde zuvor bereits zweimal wegen Urheberrechtsverletzung verklagt. 2016 für seine Single "Photograph" und zwei Jahre später wegen "Thinking Out Loud".