Katy Perry und Orlando Bloom: Dieses Baby war geplant

Eigentlich hatte man in diesen Tagen - etwas über ein Jahr nach der Verlobung - mit ihrer Hochzeit gerechnet. Stattdessen überraschten US-Star Katy Perry (35, "Roar") und der britische Schauspieler Orlando Bloom (43, "Herr der Ringe") am Mittwoch mit der Nachricht, dass sie das erste gemeinsame Kind erwarten. Im Interview mit dem US-Radiosender "SiriusXM" danach gefragt, sagte Perry am Donnerstag nun: "Es war kein Unfall." Und sie und ihr Verlobter würden sich "sehr auf die neue Lebensphase freuen".

"Ich bin so dankbar für alles, was ich tun und erreichen konnte, und für all die Ziele, die ich von meiner Liste der Träume und meines bisherigen Lebens abhaken konnte", wird Katy Perry von der "Daily Mail" weiter aus dem Interview zitiert. "Ich glaube, ich habe gerade versucht, diesen Raum in meinem eigenen Leben zu schaffen, in dem ich mich nicht allzu sehr in den Wahnsinn treiben lasse und Raum für etwas Neues schaffe, das auf diese Weise geschehen kann", sinnierte sie.

So sollten es Familie und Freunden erfahren

Katy Perry erzählte in dem Interview auch, wie Familie und Freunde von der Babynews erfahren sollten: Sie habe die Nachricht auf das Etikett einer Flasche Wein geschrieben. Diese Flaschen sollten dann erstmal kommentarlos bei einem Dinner oder ähnlichem überreicht werden. Mit den Reaktionen habe sie dann eher später gerechnet. Nur bei ihrer Mutter sei der Plan nicht aufgegangen: "Sie schaute sich den Wein an, was sie sonst nie tut, und fragte: 'Was ist das!' Ich antwortete: 'Du hast die Überraschung ruiniert' - aber ich glaube, Mütter haben eine Intuition für sowas."

Hochzeit verschoben?

Wie "Entertainment Tonight" unter Berufung auf eine Quelle unterdessen meldet, sollen Perry und Bloom ihre Hochzeit verschoben haben. Demnach ist nicht die Schwangerschaft der Grund, sondern der Ort der Feier. Die Hochzeit sei in Japan geplant gewesen und "wegen des weltweiten Coronavirus-Ausbruchs" soll die Eheschließung nun "auf 2021 verschoben" worden sein. Aktuell sind mehr als 1000 derartige Krankheitsfälle in Japan gemeldet.

Katy Perry und Orlando Bloom führten seit 2016 eine On-Off-Beziehung, bevor sie sich am Valentinstag 2019 verlobten. Die freudige Nachricht verkündete Katy Perry, die von 2010 bis 2012 mit dem britischen Comedian Russell Brand (44, "Männertrip") verheiratet war, damals auf Instagram. Orlando Bloom heiratete 2010 das australische Model Miranda Kerr (36), die beiden sind Eltern des neunjährigen Flynn. Die Scheidung folgte 2013. Die überraschende Babynews bestätigte Perry unter anderem via Twitter. Dort gab sie zu verstehen, dass sie sehr erleichtert sei, ihren Babybauch nicht mehr verstecken zu müssen.