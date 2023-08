Sommerliche Abendstimmung in Kroatien: Katy Perry, Orlando Bloom, Jeff Bezos und seine Verlobte Lauren Sánchez schlendern durch Dubrovnik.

Promi-Urlaub in der kroatischen Stadt Dubrovnik: Am Mittwochabend gab es für die Touristen in der Stadt am Mittelmeer eine starbesetzte Ergänzung. Amazon-Gründer Jeff Bezos (59) und seine Verlobte Lauren Sánchez (53) schlenderten zusammen mit ihrer Freundesgruppe durch die Straßen der Stadt. Das Paar war unter anderem in Begleitung von Katy Perry (38) und ihrem Partner Orlando Bloom (46) sowie Sänger Usher (44).

Fotos zeigen, wie die Gruppe durch die malerischen, mit Kalkstein gepflasterten Straßen an der historischen Stadtmauer entlang schlendert. Ausgelassen genießen sie die Abendstimmung. Begleitet wurde die star-besetzte Urlaubsgruppe von Sicherheitsleuten, die wie "Daily Mail" berichtet, neugierige Touristen fernhielten. Nach dem Stadtrundgang soll sich die Gruppe laut "Page Six" wieder auf die Bezos' Yacht begeben haben.

Sommerurlaub mit Verlobungsparty

Anfang August hatten Bezos und Sánchez auf seiner 500 Millionen-Dollar Yacht mit einer prominenten Gästeliste ihre Verlobung in Italien gefeiert. Unter den Gästen sollen unter anderem Bill Gates, Kris Jenner, Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire sowie Andrew Garfield gewesen sein. Seitdem verbringen der Unternehmer und seine zukünftige Frau einen von berühmten Freunden begleiteten Urlaub in Europa.

Das Paar soll sich im Mai 2023 nach fünfjähriger Beziehung verlobt haben. Beim Antrag soll Bezos der US-amerikanischen Journalistin einen 20-Karat-Ring an den Finger gesteckt haben. Anschließend brachen die beiden zu den Filmfestspielen in Cannes auf. Danach wurden sie häufiger an der französischen Küste gesehen, wo sie offenbar bereits ihren Sommerurlaub genossen.

Jeff Bezos war vor seiner Beziehung mit Lauren Sánchez 25 Jahre lang mit MacKenzie Scott (53) verheiratet. Mit ihr hat er vier Kinder. Sánchez hat drei Kinder aus früheren Beziehungen. Sie war 13 Jahre lang mit dem Hollywood-Agenten Patrick Whitesell (58) verheiratet, bevor sie sich 2019 scheiden ließen.