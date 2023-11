Bei Katy Perrys letzter Las-Vegas-Show war ihre Tochter Daisy Dove der Star des Abends. Papa Orlando Bloom tanzte mit ihr im Publikum.

Der vergangene Samstagabend (4.11.) wird Katy Perry (39) und ihrem Verlobten Orlando Bloom (46) vermutlich noch lange im Gedächtnis bleiben. Während die US-Sängerin im mondänen "Resorts World Theatre" die letzte Show ihrer "Las Vegas Residency Play"-Konzertreihe absolvierte, feierte Tochter Daisy Dove (3) gleichzeitig ihre Premiere als Person des öffentlichen Lebens.

Daisy Dove feiert im Minnie-Mouse-Kleid mit

Als ihre berühmte Mama dort auf der Bühne ihr Bestes gab, präsentierte die Kleine der Welt erstmals ihr Gesicht. Gekleidet in ein Minnie-Mouse-Kostüm und mit schallreduzierenden Kopfhörern auf den Ohren tanzte sie auf dem Arm ihres Vaters Orlando Bloom zu Katy Perrys größten Hits - und hatte offensichtlich größten Spaß dabei.

Natürlich ließ es sich die Sängerin nicht nehmen, den bewegenden Moment mit mehreren Ansprachen zu feiern. Bevor sie ihren Hit "Hot n Cold" anstimmte, rief sie ins Publikum: "Daisy! Ich liebe dich so sehr... Du bist meine beste Freundin, ich bin so froh, dass du hier bist!" An anderer Stelle wandte sie sich an ihren Verlobten Orlando Bloom, der "ein großartiger Vater" und eine "unglaubliche Unterstützung" sei.

"Diese Show ist für jedermanns inneres Kind"

Sichtlich bewegt erklärte sie ihren Fans, dass sie die Las-Vegas-Show kurz nach der Geburt ihrer Tochter Daisy Dove entwickelt habe. Und fügte hinzu: "Als ich sie traf, war es, als ob all die Liebe, nach der ich immer gesucht hatte, endlich zum Vorschein kam. Sie hat mich geheilt und mir gezeigt, wie ich wieder spielen kann." Bevor sie schließlich ihr Konzert fortsetzte, verkündete sie: "Diese Show ist für jedermanns inneres Kind und für die Hoffnung, dass wir vielleicht alle frei wären, wenn wir das Leben durch die Augen eines Kindes sehen könnten."

Prinz Harry, Herzogin Meghan und Céline Dion im Publikum

Ihre Worte wurden vom Publikum mit lautem Jubel gefeiert. Unter den begeisterten Gästen befanden sich auch weitere Stars, wie Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42), die seit einigen Jahren als Nachbarn von Katy Perry und Orlando Bloom im kalifornischen Montecito leben. Auch die gesundheitlich angeschlagene Sängerin Céline Dion (55) ließ sich Katy Perrys letzte Las-Vegas-Show nicht entgehen.