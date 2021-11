Bringt er sich für eine Marvel-Rolle in Stellung?

Keanu Reeves und Marvel - bislang hat das noch nicht geklappt. Er würde es als "Ehre" ansehen, fürs MCU zum Superhelden werden zu dürfen.

Knapp 70 Filme hat Keanu Reeves (57) in seinem Leben bis dato gedreht. Im Gegensatz zu zahlreichen Kolleginnen und Kollegen aus der Traumfabrik ist ihm eine Rolle im Marvel-Universum bislang verwehrt geblieben. Am mangelnden Interesse des Stars liegt das nicht, wie er nun im Gespräch mit "Esquire" verraten hat. In der Tat klingen seine Worte eher wie eine Bewerbung für das MCU.

Auf die Frage, ob die Möglichkeit besteht, dass er zu den Avengers und Co. stoßen könnte, erwidert Reeves: "Es wäre mir eine Ehre. Es sind großartige Regisseure und Visionäre. Sie machen etwas, das noch niemand wirklich gemacht hat. In Sachen Ausmaß, Ambition und Produktion ist das etwas Besonderes. Es wäre cool ein Teil davon zu sein", so Reeves.

Gerüchte gibt's seit Jahren

Fans von Keanu Reeves und des Marvel-Universums wünschen sich schon seit Längerem, dass die beiden endlich zusammenkommen. Hoffnung darauf geben nicht nur Reeves jüngste Aussagen. Seit Jahren kursieren Gerüchte, im Hause Marvel würde man den Star liebend gerne für die Superhelden-Familie gewinnen. "Wir reden bei fast jedem Film, den wir machen, mit ihm", wird Marvel-Chef Kevin Feige (48) in einem Interview zitiert - das war jedoch schon 2019.

Vielleicht war bislang einfach noch nicht der passende Held im Angebot. Genug Recken, in deren Kostüme Reeves schlüpfen konnte, gäbe es jedenfalls noch reichlich. Bis dahin bereist er ab 23. Dezember zunächst einmal mehr die virtuelle Scheinwelt. Dann startet mit "The Matrix Resurrections" der vierte Teil der Filmreihe in den Kinos.