Keanu Reeves: So lange ist er schon mit seiner Freundin zusammen

US-Schauspielerin Jennifer Tilly (61) wundert sich über den Hype um Keanu Reeves (55, "Matrix") und seine Freundin Alexandra Grant (47). Die 61-Jährige ist offenbar eine gute Freundin von Grant und erklärte "Page Six", dass die beiden "seit Jahren" ein Paar seien. "Vor ein paar Jahren, es ist etwa anderthalb Jahre her", so Tilly, habe ihr Grant erzählt, dass Keanu Reeves ihr Freund ist.

Im vergangenen November zeigten sich der Hollywood-Star und die Künstlerin bei der "Lacma Art + Film"-Gala in Los Angeles Händchen haltend und sorgten damit für reichlich Gesprächsstoff. Tilly erklärte der Promiseite der "New York Post" nun: "Es ist wirklich erstaunlich für mich, wie alle in den vergangenen fünf Monaten durchgedreht sind, nachdem sie mit ihm zu einer Veranstaltung gegangen ist." Grant habe mit Reeves schon viele Veranstaltungen besucht, erklärt die Schauspielerin. Plötzlich sei klar gewesen, dass er seit mehreren Jahren mit ihr zusammen ist, sagt sie über die erstaunten Beobachter.

Grant ist "sehr ruhig, sehr zurückhaltend"

Alexandra Grant, "eine brillante Künstlerin", passe perfekt zu Reeves, meint ihre Freundin zudem, weil sich die beiden sehr ähnlich seien: "Ich habe ihn bei ihrer letzten Vernissage gesehen, und er möchte nicht ins Rampenlicht, weil auch er ein sehr zurückhaltender Typ ist, und ich denke, dass alle verrückt gespielt haben, liegt daran, dass sie so etwas wie das perfekte Paar sind." Und Tilly fügte hinzu: "Ich glaube, jeder wünscht sich so etwas. Es ist keine vorgespielte Hollywood-Romanze." Die Schauspielerin erzählte zudem über Grant, die Künstlerin sei eine "coole, elegante Frau - sehr ruhig, sehr zurückhaltend".