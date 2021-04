Die US-Sängerin Kehlani hat sich als homosexuell geoutet. Sie erklärte, dass sie die letzte Person in ihrem Umfeld war, die davon erfuhr.

Die US-amerikanische R&B-Sängerin Kehlani hat sich in einem TikTok-Video als homosexuell geoutet. Sie sei immer wieder darauf angesprochen worden und wolle deswegen nun mit irgendwelchen Gerüchten aufräumen. "Ich weiß endlich, dass ich lesbisch bin", erklärte Kehlani. Leute in ihrem Umfeld hätten dies schon vor ihr gewusst, so die Musikerin weiter. Auch als sie sich ihrer Familie gegenüber geoutet habe, hätte diese überhaupt nicht überrascht reagiert.

Auch in der Vergangenheit wurde Kehlani in Interviews mehrfach auf ihre sexuelle Ausrichtung angesprochen. Noch vor wenigen Wochen sagte sie in einem Gespräch mit "The Advocate", dass sie nicht lesbisch, sondern "heterosexuell und cisgender" sei. Kehlani war zuvor unter anderem mit dem R&B-Sänger PartyNextDoor (27) liiert, später mit dem Basketball-Star Kyrie Irving (29). Seit März 2019 ist sie Mutter einer Tochter; Vater ist ihr Gitarrist.