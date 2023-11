Das EM-Maskottchen wurde am 20. Juni in Deutschland vorgestellt und trägt den Namen Albärt.

Wer in der ersten Phase des Ticketverkaufs für die Fußball-EM in Deutschland leer ausging, bekommt ab Dezember noch weitere Chancen.

Spätestens am 14. November sollten alle Fußball-Begeisterten per E-Mail darüber informiert worden sein, ob sie den Zuschlag auf eines oder gleich auf mehrere der begehrten Tickets für die kommende Fußball-Europameisterschaft in Deutschland bekommen haben. Da die Kartenvergabe aufgrund der hohen Nachfrage per Losverfahren vollzogen wurde, dürfte bei einigen Menschen Ernüchterung beim Öffnen der Online-Postfächer eingetreten sein. Gibt es für sie nun überhaupt noch eine Möglichkeit, König Fußball im kommenden Jahr doch live im Stadion zu huldigen?

Die gibt es in der Tat und in gewisser Weise ist diese sogar praktischer. Denn die zweite Bewerbungsphase für Tickets findet nach der Auslosung der Spielpaarungen der einzelnen EM-Gruppen am 2. Dezember statt. Soll heißen: "Zu diesem Zeitpunkt wird es auch möglich sein, Spiele der qualifizierten Mannschaften auszuwählen", wie auf der offiziellen Homepage der Uefa Euro 2024 zu lesen steht. Dann steht folglich fest, in welchem Stadion und an welchem Tag die Spitzenteams neben Deutschland im Einsatz sein werden. Auch die deutschen Gruppengegner werden dann bekannt sein.

Nach den Playoffs im März 2024, bei denen die letzten drei teilnehmenden Länder ermittelt werden, soll es noch eine weitere Phase geben. Kurz vor dem Turnier sei zudem vorgesehen, einen sogenannten "Last Minute Verkauf" anzubieten.

Es kann kostspielig werden

Die Uefa Euro 2024 findet vom 14. Juni bis 14. Juli 2024 statt. Zehn Städte werden Austragungsorte sein. Neben München, wo das Eröffnungsspiel steigt, sind das Köln, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Hamburg, Leipzig, Stuttgart und Berlin. In der Hauptstadt wird unter anderem auch das Finale steigen.

Die erste Bewerbungsphase fand vom 3. Oktober bis zum 26. Oktober statt. Mit Ausnahme von Gastgeber Deutschland konnten sich die Fans hierbei jedoch bislang nur für bestimmte Austragungsorte und Daten bewerben. Die Tickets sollen für 30 bis 200 Euro (Gruppenphase) erhältlich sein, im Laufe des Turniers steigern sich die Preise - beim Finale können es zwischen 95 und 1.000 Euro sein.