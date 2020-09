Corona macht der ZDF-Weihnachtsshow von Helene Fischer einen Strich durch die Rechnung: Die Schlagerqueen zeigt sich "unendlich traurig".

Alljährlich begeistert Helene Fischer (36, "Atemlos durch die Nacht") ihre Fans mit ihrer Weihnachtsshow, in der die Schlagersängerin mit zahlreichen Stars auf der Bühne steht und die traditionell am ersten Weihnachtsfeiertag im ZDF ausgestrahlt wird. Aufgrund der Corona-Pandemie kann die "Helene Fischer Show" dieses Jahr allerdings nicht stattfinden, wie Fischer der "Bild"-Zeitung bestätigt hat.

Sie sei unendlich traurig, "dass ich das erste Mal nicht live auf der Bühne stehen und meiner Leidenschaft - zu unterhalten - nicht nachgehen kann", erklärt die Sängerin der "Bild". Umso spannender sei es aber, eine Spezialausgabe zusammenzustellen, "wie es sie in dieser Form noch nicht gegeben hat, vielleicht sogar mit mehr Highlights als in jeder anderen Ausgabe zuvor." Laut der "Bild"-Zeitung soll das ZDF eine Spezialausgabe planen und in einem "Best of" unter dem Titel "Meine schönsten Momente" Fischers Auftritte der vergangenen Weihnachtsshows zeigen. 2019 hatte die Sängerin ihre neunte Weihnachtsshow präsentiert.