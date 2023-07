Seit ihrer Jugend steht sie im Rampenlicht und auf dem Laufsteg. Dennoch war es für Kendall Jenner ein harter Weg zur selbstbewussten Frau.

Sie gehört zu einem der berühmtesten Familienclans weltweit: Kendall Jenner (27). Sie ist die Zweitjüngste in der Familie rund um Schwester Kim Kardashian (42) und Familienoberhaupt Kris Jenner (67). Auf ihrem Namen ruht sich die in Los Angeles geborene US-Amerikanerin aber keineswegs aus. TV-Star, Autorin, Unternehmerin und Model stehen auf dem Steckbrief der schönen Berühmtheit. Von L'Oréal Paris wurde sie gerade erst zur neuen internationalen Botschafterin ernannt. Ihren erfolgreichen Status hat sich Kendall hart erarbeitet - die allseits bekannten Schattenseiten als Person des öffentlichen Lebens inklusive.

Von klein auf im Rampenlicht

Schon seit ihrem elften Lebensjahr steht Kendall Jenner im Rampenlicht. Als Mitglied der berühmten Kardashian-Jenner-Familie dürfte sie damals wohl kaum eine Wahl gehabt haben, als 2007 die Reality-TV-Show "Keeping Up with the Kardashians" ins Leben gerufen wurde. Kendall stammt wie ihre jüngere Schwester Kylie (25) aus der vergangenen Ehe von Kris und Bruce Jenner (73, heute Caitlyn Jenner), die 2015 geschieden wurde.

Die Reality-Show der großen Patchworkfamilie schlug damals ein wie eine Bombe, die Kardashian-Jenner-Schwestern waren zunächst in den USA und schnell auch weltweit in aller Munde. Rückblickend sagte Kendall Jenner im Juni 2023 dem "Wall Street Journal", dass sie sich nie für ein Leben voller Ruhm entschieden habe, sondern hineingeboren wurde: "Ich bin überhaupt nicht dafür geschaffen. Ich bin darin nicht gut. Ich mache es und habe gelernt, wie man es macht."

Auf dem Weg zur eigenen Marke

Kein Wunder also, dass die ehrgeizige Kendall Jenner nach ihrem Highschool-Abschluss 2014 damals eine eigenständige Karriere als Model anstrebte. Den Grundstein legte sie schon mit 14 Jahren, als sie bei der Agentur Wilhelmina Models einen Vertrag bekam. Es folgten Kampagnen mit Forever 21 und Laufstegjobs bei der New Yorker Fashion Week. Nach und nach wurden die großen Labels auf sie aufmerksam. Marc Jacobs, Givenchy, Dolce & Gabbana, Tommy Hilfiger, Chanel, Karl Lagerfeld - allesamt rissen sie sich um die fast 1,80 Meter große Schönheit. Der Name Kendall Jenner wurde zur eigenen Marke.

Wie ihre Schwestern ist Jenner auch auf Social-Media ein Star. Allein auf Instagram zählt sie inzwischen fast 300 Millionen Followerinnen und Follower. Mit ihrer Schwester Kylie Jenner brachte sie außerdem 2014 und 2016 je ein Buch heraus. Vor etwa zwei Jahren launchte Kendall Jenner ihre eigene Tequila-Marke - allesamt Nebentätigkeiten, mit denen sie seit Jahren ihr eigenes Imperium aufbaut.

Doch wie es häufig der Fall ist, sorgten Bekanntheit und Erfolg auch bei ihr für dunkle Zeiten. Unter anderem mit der deutschen "Vogue" sprach sie im Mai 2021 über ihre psychischen Probleme. Sie leide seit ihrer Jugend unter Angstzuständen und Panikattacken. Bis ihr das bewusst geworden sei, sei einige Zeit vergangen. Darüber öffentlich zu sprechen, habe ihr ebenfalls viel Mut abverlangt, aber "eines der wichtigsten Dinge ist die Entstigmatisierung aller psychischen Probleme, insbesondere der Angst, weil viele Menschen denken, dass sie damit allein sind."

Das neue Gesicht von L'Oréal Paris

Heute kann die 27-Jährige von sich behaupten, zu einer erfolgreichen und selbstbewussten Frau herangereift zu sein. Sie gilt neben namhaften Größen wie Gigi Hadid (28) oder Karlie Kloss (30) als eines der bestbezahlten Models der Welt. Wenig überraschend, dass nun auch L'Oréal Paris mit ihr arbeitet: Kendall Jenner ist die neue Botschafterin der erfolgreichen Beauty-Marke. Ab September 2023 wird Jenner das führende Gesicht der Make-up-Kampagnen des Unternehmens sein.

Eine neue Herausforderung, der sie sich aber gewachsen fühlt. Denn heute sei sie so viel selbstbewusster als früher, was sie aber auch "all den starken Frauen in meinem Leben" zu verdanken habe. Heute für ihr eigenes Image verantwortlich zu sein, betrachtet sie als "Segen": "Ich hatte so viel Spaß, vor allem in den letzten zwei Jahren, seit ich eine eigene Marke auf den Markt gebracht habe", so Jenner rückblickend. Sie wachse als Frau dadurch mehr und mehr. "Ich habe Selbstbewusstsein genug, meinen Wert zu kennen." Aber sie arbeite auch hart dafür, um das zu bekommen, "was ich verdiene".