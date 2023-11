Schauspieler Kevin Bacon liebt seine Tiere über alles. Deshalb hat er eine Entscheidung getroffen, die seine Essgewohnheiten betrifft.

Kevin Bacon (65) isst keinen "Bacon" mehr. Schweinefleisch kommt bei dem Schauspieler nicht mehr auf den Tisch, wie er im Interview mit dem US-Magazin "People" erklärt. Auch von anderen Fleischsorten hat sich der Hobbykoch demnach verabschiedet.

Gemeinsam mit seiner Frau Kyra Sedgwick (58) lebt der Schauspieler abseits des Hollywood-Rummels auf einer Farm in Connecticut - mit jeder Menge Tiere. Dazu gehören unter anderem Alpakas, Schweine, Ziegen und Pferde. "Ich esse kein Fleisch von Ziegen mehr und ich esse kein Schweinefleisch mehr, weil ich selbst Ziegen und Schweine habe", erklärt der 65-Jährige seine Beweggründe. "Ich liebe Tiere, es ist eine Freude, mit ihnen zusammen zu sein."

Der Schauspieler liebt das Kochen und Essen

Leere Teller gibt es bei dem "Footloose"-Star deshalb natürlich nicht. Schon als junger Schauspieler entdeckte Bacon seine Liebe zum Kochen. "Ich nahm alles, was ich hatte, und legte es in eine Pfanne, um es anzubraten." Mittlerweile baut er einen großen Teil seiner Zutaten selbst an: "Wir lieben es, in den Garten zu gehen und frische Kräuter oder Tomaten oder Basilikum oder Paprika oder Zucchini zu holen." An Rezepte halte sich der Hobbykoch dabei nur selten, stattdessen lasse er sich von ihnen nur inspirieren und passe sie an den eigenen Geschmack an.

Restaurants besucht er in der Regel so gut wie gar nicht: "Ich habe das Gefühl, wenn man auswärts isst oder etwas zum Mitnehmen bestellt, gibt man seine Macht an die Leute ab, die das Essen für dich zubereiten." Er wolle dagegen die Kontrolle behalten und genau wissen, was er seinem Körper zuführt.

Bacon und Sedgwick sind sich bei der Ernährung nicht ganz einig

Und was hält seine Frau von Bacons neuen Ernährungsgewohnheiten? "Meine Frau sagt: 'Wir können keine neuen Tiere mehr bekommen, weil du sonst nichts mehr essen wirst.'"