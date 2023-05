Nach 18 Ehejahren haben sich Kevin Costner und Christine Baumgartner getrennt - wie teuer wird die zweite Scheidung für den Filmstar?

Die überraschenden Trennungsnachrichten von Kevin Costner (68) und seiner Frau Christine Baumgartner (49) sorgen für viel Wirbel. Nach 18 Jahren haben die beiden die Scheidung eingereicht. Es ist das zweite Mal, dass für den berühmten Schauspieler eine langjährige Ehe in die Brüche geht. Wie teuer wird das Scheidungsverfahren dieses Mal für den siebenfachen Vater?

Der Schauspieler zählt schließlich zu den wohlhabendsten Stars in Hollywood. Sein Nettovermögen wird derzeit auf etwa 250 Millionen Dollar (etwa 226 Millionen Euro) geschätzt, was er nicht nur großen Filmprojekten wie "Der mit dem Wolf tanzt" (1990), "Robin Hood - König der Diebe" (1991) oder "Bodyguard" (1992) zu verdanken hat. Costner besitzt auch ein beeindruckendes Immobilienportfolio.

So ist er in Besitz eines 160 Hektar großen Grundstücks in Aspen, Colorado - drei Häuser am See inklusive, in denen übrigens jeweils 30 Personen Platz finden sollen. Für das dritte Haus soll er 2017 etwa 7,3 Millionen Dollar (etwa 6,61 Millionen Euro) gezahlt haben. Angeblich soll Costner seine Luxusranch für 36.000 Dollar (etwa 32.600 Euro) pro Nacht vermieten.

Darüber hinaus machte Costner 2010 einen Mega-Deal mit dem britischen Mineralölunternehmen BP, als es zu der Ölpest im Golf von Mexiko kam: Er verkaufte 32 Maschinen für die Reinigung des verseuchten Wassers, die er zusammen mit seinem Bruder, einem Wissenschaftler, entwickelt hatte. Dabei soll ein Gewinn von 52 Millionen US-Dollar (etwa 47 Millionen Euro) herumgekommen sein.

Aber auch vor der Kamera verdient Costner nach wie vor überdurchschnittlich gut. Seit 2018 spielt er etwa die Hauptrolle in der Fernsehserie "Yellowstone" - angeblich soll er derzeit 1,5 Millionen Dollar (etwa 1,35 Millionen Euro) pro Folge bekommen, berichtet die "Daily Mail".

Die erste Scheidung kostete Kevin Costner 80 Millionen Dollar

Doch wer viel besitzt, kann auch viel verlieren. Das dürfte Costner bei seiner ersten Scheidung 1994 bewusst geworden sein. Nach 16 Jahren ging damals seine Ehe mit Cindy Silva in die Brüche. Die beiden sollen sich bereits auf dem College kennen und lieben gelernt haben. Ihre Liebe führte auch zu den drei gemeinsamen Kindern Annie (39), Lily (36) und Joe (35). Doch wegen einer angeblichen Affäre am Filmset von "Waterworld" soll Cindy damals einen Schlussstrich gezogen haben. In einem Vergleich vor Gericht sind ihr damals 80 Millionen US-Dollar (etwa 72 Millionen Euro) zugesprochen worden.

Nur kurz nach der Trennung begann Costner eine kurze Liaison mit der Millionenerbin Bridget Rooney, aus der sein Sohn Liam (27) stammt. Für sein Kind soll der Schauspieler weitere sieben Millionen Dollar (etwa 6,3 Millionen Euro) Unterhalt gezahlt haben.

Sein Vermögen ist geschützt

Nun hat Costner erneut ein Scheidungsverfahren vor sich. Christine Baumgartner soll laut der US-Seite "TMZ" "unüberbrückbare Differenzen" als Trennungsgrund angegeben haben. Für die drei gemeinsamen Kinder Cayden (15), Hayes (14) und Grace (12) haben beide demnach das gemeinsame Sorgerecht eingefordert. Costner und Baumgartner haben 2004 in Aspen, Colorado, geheiratet.

Laut Costners Anwältin Laura Wasser steht dem Schauspieler dieses Mal jedoch kein finanzielles Drama bevor. Baumgartner soll demnach keinen Unterhalt eingefordert haben. Außerdem gäbe es einen Ehevertrag, durch den die Finanzen zwischen den beiden klar aufgeteilt sein dürften.