Schauspieler Kevin Guthrie ist nach einem sexuellen Übergriff zu einer dreijährigen Gefängnisstrafe verurteilt worden.

Kevin Guthrie (33) ist laut "bbc.com" zu einer Haftstrafe von drei Jahren verurteilt worden. Er soll eine Frau in einer Wohnung in Glasgow sexuell missbraucht haben. Der britische Schauspieler bestreitet die Tat und erklärte dem Bericht zufolge zu den Vorwürfen, er habe der Frau "geholfen", nachdem diese krank geworden sei. Jedoch wurde seine DNA in der Unterwäsche der Frau gefunden, so die "BBC".

Guthrie ist bekannt aus der "Phantastische Tierwesen"-Filmreihe, zudem spielte er unter anderem in der Miniserie "The English Game" mit. Der sexuelle Übergriff soll im September 2017 in der Wohnung von Scott Reid, einem Kollegen des schottischen Schauspielers, stattgefunden haben. Die Frau erklärte laut "BBC" vor Gericht, sie erinnere sich daran, dass ihr Oberteil hochgeschoben und ihr BH heruntergezogen worden sei. Sie sei von Guthrie angefasst worden, dieser habe anschließend sexuelle Handlungen an ihr ausgeführt. Als Reid, der einen Arzt für die erkrankte Frau rufen wollte, ins Zimmer zurückgekehrt sei, habe er damit aufgehört.