Kevin Harts älteste Tochter kann bereits Auto fahren. Ein Beweisfoto postete der stolze Vater auf Instagram.

Kevin Hart (42) ist stolzer denn je auf seine Tochter Heaven (16). Denn sein ältestes Kind kann bereits Auto fahren. Auf Instagram zeigt der Schauspieler den denkwürdigen Moment und kann kaum glauben, dass sie schon so groß geworden ist. Das Bild zeigt Heaven Hart am Steuer des Autos, während Papa Kevin auf dem Beifahrersitz in die Kamera blickt - ganz der "Ride Along"-Star also. Zu dem Foto schreibt er: "Mein kleines Mädchen wird erwachsen."

Von Rapper Nelly wird der Schauspieler bereits in den Kommentaren gewarnt, denn der scherzt: "Ab da geht es nur bergab, mein Freund." Während man in Deutschland seinen Führerschein erst ab 17 Jahren mit Fahrbegleitung bekommt, ist es in einigen US-Bundesstaaten möglich, seine Fahrerlaubnis bereits mit 16 zu bekommen und allein auf Spritztour zu gehen. Gemeinsam mit Ex-Frau Torrei Hart (43) hat der Komiker und Schauspieler neben Heaven noch seinen Sohn Hendrix (13). 2014 heiratete Hart Eniko Parrish (36). Mit ihr hat er den Sohn Kenzo Kash (3) und die Tochter Kaori Mai (10 Monate).

Mit seinen 114 Millionen Followern teilt Hart einen echten Papa-Moment. Passend dazu ist er aktuell im Netflix-Drama "Fatherhood" zu sehen, in dem er einen Witwer verkörpert, der sich nach dem Tod seiner Frau allein um das neugeborene Baby kümmern muss.