Kevin Jonas: Er ist seit zehn Jahren glücklich verheiratet

Kevin Jonas (32), der älteste der Jonas Brothers ("Cool"), blickt stolz auf zehn Jahre Ehe mit seiner Danielle (33) zurück. Am 19. Dezember 2009 gab sich das Paar das Jawort. Pünktlich zum Hochzeitstag postete er auf seiner Instagram-Seite ein Hochzeitsbild. Darauf grinst der 32-Jährige mit Anzug und Fliege in die Kamera, während Danielle sich im weißen Hochzeitskleid und pompösen Schleier an seinem Arm festhält.

"Ich kann gar nicht mit Worten ausdrücken, wie großartig es ist, auf unsere gemeinsame Reise zurückzublicken und zu sehen, wie wir miteinander gewachsen sind", kommentierte er das Bild. Er freue sich schon jetzt auf die nächsten zehn Jahre. Das Paar hat gemeinsam zwei Kinder, Valentina (3) und Alena (5). Von 2012 bis 2013 ließen sie sich zwei Staffeln lang im Rahmen der Doku "Married to Jonas" von Kameras begleiten.