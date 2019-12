Kevin-Prince Boateng: Er würde lieber wieder "nackt" sein

"Ich wünschte, ich hätte mich niemals tätowieren lassen."

Fußballprofi (AC Florenz) Kevin-Prince Boateng (32) spricht in einem langen Interview mit der "Bild am Sonntag" unter anderem über die Entscheidungen, die er nicht nochmal treffen würde. So gibt er zu, seine Tattoos zu bereuen. "Heute bist du cooler und schöner, wenn du nicht tätowiert bist, weil jeder Tattoos hat. Ich habe neulich mit meiner Frau darüber gesprochen, dass ich so gerne kein Tattoo haben möchte", erklärte er. Kickerkollege (Juventus Turin) Cristiano Ronaldo (34) habe keines, "und das ist etwas Besonderes".